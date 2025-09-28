MLB》42歲韋蘭德摘生涯第266勝結束賽季 巨人教頭評他能拿2年約

韋蘭德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天主投6局失2分的優質先發，幫助巨人在主場以4比2擊敗洛磯。韋蘭德在今年球季最後一場摘下勝投，這也是他生涯第266勝，韋蘭德也想延續球員生涯，力拚300勝里程碑。

韋蘭德此戰主投6局用92球，被敲5安，包含洛磯古德曼（Hunter Goodman）、多伊爾（Brenton Doyle）各敲陽春砲掉2分，賞7次三振、丟1次保送，摘本季第4勝。

請繼續往下閱讀...

韋蘭德今年曾受到右胸肌拉傷缺陣約兩週，本季先發29場拿到4勝11敗、防禦率3.85。其中，韋蘭德在球季前半段0勝7敗、防禦率是偏高的4.70。自明星賽後，韋蘭德在球季最後14場先發，交出4勝4敗、防禦率2.99的成績，最後7場的防禦率只有1.96。

今年季前以1年1500萬美元加盟巨人的韋蘭德，整季只拿到4勝，他在大聯盟20年生涯累積266勝並列大聯盟史上第37名，距離300勝里程碑還有34場勝投。

韋蘭德。（美聯社）

韋蘭德坦言，「如果你能先發29場，你會希望贏得10場、15場勝投，但今年未能如願，也許今年不是屬於勝投的一年，而是屬於健康、重新找回自我，習慣每5、6天登板，並且累積投球局數的一年。或許這會帶我走向自己需要去的地方。」

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，希望韋蘭德能續留巨人隊，「我很希望能再看到他回來，他一定會收到一份不錯的合約，以他的投球表現來看，就算拿到一份2年的合約，我也不會感到意外。」

韋蘭德說，目前不確定是否對多年合約感興趣，他更傾向一年一年來看，也沒有排除重回巨人隊的可能性，「我會考慮任何選項，我真的很享受和這裡的選手們相處，雖然對我個人來說，這是一個艱難的賽季，但就整支球團、以及我能和這些隊友打球而言，場下和休息室內的氛圍是我經歷過最有趣的賽季之一。」

Justin Verlander is through 6 solid innings in the final start of his 20th MLB season pic.twitter.com/94mlWStEeO — MLB （@MLB） September 27, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法