MLB》守護者再見觸身晉級！ 讓太空人近9年來首度無緣季後賽

太空人無緣季後賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕守護者今天靠再見觸身球，以3比2擊敗遊騎兵。這也代表守護者隊登上美聯中區龍頭，確定收下季後賽門票，近4年有3度闖進季後賽，同時讓太空人無緣季後賽。

遊騎兵榮格（Josh Jung）首局敲關鍵二壘安打攻進1分，守護者1局下靠羅德里奎茲（Johnathan Rodríguez）的兩分砲超前比數，遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）4局上敲陽春砲追平比數。

守護者9局下靠安打、保送以及對方敬遠，2出局攻占滿壘，守護者凱夫斯（C.J. Kayfus）被遊騎兵左投R.賈西亞（Robert Garcia）丟再見觸身球，讓守護者贏得比賽，同時也確定收下季後賽門票，把太空人淘汰出局。

守護者挺進季後賽。（法新社）

守護者戰績為87勝74敗與老虎隊相同，但守護者本季面對老虎取得8勝5敗的對戰優勢，因此登上美中龍頭。明天雙方在各有最後一場例行賽，屆時決定哪一隊握有美聯外卡系列賽的主場優勢。

太空人賽前戰績為85勝75敗排美聯西區第二，今天碰上天使。如今守護者收下最後一張美聯季後賽門票，讓太空人正式無緣季後賽，也是自2016年以來首度無緣季後賽戰場。

守護者羅德里奎茲擊出全壘打。（路透）

