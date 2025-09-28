自由電子報
體育 棒球

亞錦賽》懊悔輸南韓後決戰台灣！ 日本隊監督有想法

2025/09/28 10:14

林盛恩。（棒協提供）林盛恩。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕亞錦賽日本隊昨晚以0：1遭南韓隊完封，最終靠對戰優質率以第2名晉級冠軍戰，今晚強碰台灣隊，前次複賽日本隊以3：2上演逆轉秀，日本隊長逢澤崚介直言，希望能帶著這股贏球的氣勢去迎接這場比賽。

日本隊昨天遭南韓隊投手壓制，洪玟奎先發6.2局僅被敲3支安打，梁宰熏後援2.1局都無失分。日本隊監督川口朋保坦言不甘心，對方投手的球路比較分散，無法鎖定目標進攻，整體打線都苦戰，「這場比賽就算多麼懊悔也沒辦法，放眼明天（冠軍戰）賽事做好準備才是重點。」

日本隊長逢澤崚介在26日對台灣隊4打數敲1安，本屆5戰只有昨晚對南韓隊無安打，他說，前次對台灣也拿下勝利，希望能帶著這股氣勢去迎戰，全隊團結一心全力去打最後一場比賽。

台灣隊宣布推派林盛恩先發，他在22日預賽對巴勒斯坦先發，合計4局狂飆10K無安打，奪下勝投；日本隊由先發投手近藤壱来應戰，本屆賽會在24日對中國隊繳出6局5無失分好投，僅被敲2支安打。

台灣前次贏得亞錦賽冠軍是2019年，2023年在台北大巨蛋尋求二連霸但敗給日本，今晚若擊敗日本將拿下隊史第6座亞錦賽冠軍，至於日本隊則要拚隊史第21冠和2連霸。

