MLB》有望連霸國聯MVP！大谷翔平休兵照樣馬不停蹄 道奇媒體盛讚

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年有望再度奪下國聯MVP，雖然今天對水手的消化試合輪休，但賽前還是馬不停蹄，也獲得道奇轉播單位的讚賞。

大谷今天沒有列進先發打線，明天例行賽最終戰才會回歸，不過在賽前大谷仍暖心走向水手主場T-Mobile球場的觀眾席，親自與球迷互動和幫球迷簽名。

道奇轉播單位《SportsNet Los Angeles》也盛讚：「這就是他回應西雅圖球迷的方式，對大谷翔平來說，今天是難得的休假日，但他仍願意在T-Mobile球場替球迷簽名、合影。能看到一位有望再度奪下國聯MVP的球員，做出這樣的舉動，真是太棒了。」

雖然大谷今天休兵，但明天仍會上場打擊，而大谷今天賽前也到牛棚練投。不過被問到是否擔任國聯外卡系列賽第一戰的先發投手，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今賽前受訪拒絕透露，僅說還沒有公布。

「投手大谷」本季14場先發拿下1勝1敗，47局投球飆出62次三振，另有9次保送，防禦率2.87，每局被上壘率1.04，投手獨立防禦率（FIP）為1.91，EAR+為146；「打者翔平」出賽157場，打擊三圍.279/.390/.616，攻擊指數1.006，敲出54轟、101分打點，攻下144分高居大聯盟之冠，wRC+為170。大谷翔平本季投打fWAR值為9.2，高居大聯盟第2，僅次洋基賈吉（Aaron Judge）的10.1。

