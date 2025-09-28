MLB》35歲的菅野智之旅美首年10勝作收 整季挨33轟讓他深有感觸

菅野智之。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯35歲日籍投手菅野智之今天在客場先發面對洋基，菅野智之主投4.1局失4分，包含被敲3發全壘打，金鶯最後以1比6輸球。菅野今年最後一場先發以敗投收尾，他認為這是一個經歷各種狀況的賽季。

菅野智之過去在日職打滾12年，今年季前以1年1300萬美元合約加盟金鶯，讓他在35歲的年季展開旅美生涯。

菅野智之本季先發30場，戰績10勝10敗、防禦率4.64，共投157局被敲173安，包含挨了33轟是全大聯盟第三多，整季賞106次三振，被打擊率2成76，每局被上壘率（WHIP）為1.33；此外，目前效力天使隊的日籍左投菊池雄星，曾在2019年水手隊時期挨36發全壘打，仍是大聯盟菜鳥史上單季最多。

菅野智之。（美聯社）

日媒《體育報知》報導，菅野智之表示，回顧季初的表現可能有點太過順利，後來碰上瓶頸，也順利能克服，認為這是一個經歷各種狀況的球季。

對於旅美首年表現，菅野智之坦言，「我自己也不知道該如何評價，能夠一整年待在輪值應該算是及格，不過我覺得自己還能做得更好。回顧我的棒球生涯中，從來沒有被打這麼慘。希望能把這些經驗運用後明年後的賽季。」

菅野智之在日職12年生涯，單季最多挨20發全壘打（為2019年），今年旅美菜鳥賽季就被敲33發全壘打。

菅野智之在2024年讀賣巨人時期交出15勝3敗、防禦率僅1.67，整季只被敲6發全壘打。

