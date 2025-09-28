自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》35歲的菅野智之旅美首年10勝作收 整季挨33轟讓他深有感觸

2025/09/28 11:41

菅野智之。（美聯社）菅野智之。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯35歲日籍投手菅野智之今天在客場先發面對洋基，菅野智之主投4.1局失4分，包含被敲3發全壘打，金鶯最後以1比6輸球。菅野今年最後一場先發以敗投收尾，他認為這是一個經歷各種狀況的賽季。

菅野智之過去在日職打滾12年，今年季前以1年1300萬美元合約加盟金鶯，讓他在35歲的年季展開旅美生涯。

菅野智之本季先發30場，戰績10勝10敗、防禦率4.64，共投157局被敲173安，包含挨了33轟是全大聯盟第三多，整季賞106次三振，被打擊率2成76，每局被上壘率（WHIP）為1.33；此外，目前效力天使隊的日籍左投菊池雄星，曾在2019年水手隊時期挨36發全壘打，仍是大聯盟菜鳥史上單季最多。

菅野智之。（美聯社）菅野智之。（美聯社）

日媒《體育報知》報導，菅野智之表示，回顧季初的表現可能有點太過順利，後來碰上瓶頸，也順利能克服，認為這是一個經歷各種狀況的球季。

對於旅美首年表現，菅野智之坦言，「我自己也不知道該如何評價，能夠一整年待在輪值應該算是及格，不過我覺得自己還能做得更好。回顧我的棒球生涯中，從來沒有被打這麼慘。希望能把這些經驗運用後明年後的賽季。」

菅野智之在日職12年生涯，單季最多挨20發全壘打（為2019年），今年旅美菜鳥賽季就被敲33發全壘打。

菅野智之在2024年讀賣巨人時期交出15勝3敗、防禦率僅1.67，整季只被敲6發全壘打。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中