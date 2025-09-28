自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》道奇牛棚大將給佐佐木朗希建議 談最大轉變：雖浪費近一整年...

2025/09/28 11:33

佐佐木朗希。（資料照）佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希季末以後援角色重返大聯盟，共投2局飆4K無失分，日媒《Sponichi Annex》今賽前獨家專訪道奇37歲牛棚大將崔南（Blake Treinen），請他分享從先發轉後援的過來人經驗，以及給予朗希的建議。

崔南本季表現不佳，31場出賽25.2局防禦率5.61，但他去年投46.2局防禦率1.93，季後賽更是出賽9場奪下2勝3救援，防禦率2.19，是道奇奪冠重要功臣。崔南新人年效力國民時期曾有先發經驗，談到與後援的差別，他表示最大差異就是準備的速度。

「先發賽前大約有30分鐘餘裕，但在牛棚你得一邊暖身一邊等電話響，一旦被叫到就得在15球內完成準備，1分半不到就要衝上投手丘開始投球，所以要保持身體熱度，讓肌肉能隨時動起來，這很重要。」崔南補充，後援也不像先發需要完整規劃配球，「後援一上場就是要解決打者，不需要太仔細鋪陳配球，而是直接拿自己最好的武器去決勝負。」

對於會給轉後援的佐佐木朗希什麼建議，崔南說：「當覺得自己上場時機快到時，就要動起來，我有時候會跳一跳或是深蹲，讓身體熱起來。比較難的是心態的切換，狀況真的不一樣，因為在比賽後段登板，一顆失投就可能葬送比賽勝利，先發至少還有局數來修正，但後援輸贏就是在那一片刻。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前曾說過，佐佐木朗希轉後援後有如脫胎換骨，崔南非常同意，也談到轉變關鍵，「來到一個完全不同的國家，背負著期待登板，絕非易事。去年山本（由伸）表現也很棒，但也經歷過不順遂與傷勢，今年他克服這些後就很穩定。（大谷）翔平在新人年春訓時，打得不好、保送也投得多，但開季就適應了並發揮實力。」

「最後就是要找到比賽節奏，創造正面循環並持續累積。朗希真的很努力，雖然浪費將近一整年，但現在能重新站上投手丘，給球隊帶來正能量，這在季後賽前真的相當重要。」崔南說道。

