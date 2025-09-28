自由電子報
萊德盃》歐洲隊第2日大幅領先美國隊 麥克羅伊竟遭主場球迷辱罵

2025/09/28 11:34

麥克羅伊。（歐新社）麥克羅伊。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025萊德盃今進行第2日賽事，首日打完領先的歐洲隊，今天又進帳6分，暫時以11.5：4.5領先美國隊。不過，今天因為美國隊表現不佳，竟有主場球迷辱罵來訪的歐洲隊球星麥克羅伊（Rory McIlroy）和勞瑞（Shane Lowry），有失風度。

這場兩年一度由美國、歐洲球星對決的賽事，本週在美國紐約貝斯佩奇黑球場開打，歐洲隊在首日取得5.5：2.5領先。今天首先進行的兩球賽，美國隊迪尚波（Bryson DeChambeau）搭配楊恩（Cameron Young）以贏4洞剩2洞擊敗歐洲隊費茲派翠克（Matt Fitzpatrick）、艾伯格（Ludvig Aberg），拿下1分，但接下來連續3場兩球賽都吞敗收場。

至於4場4球賽的部分，美國隊僅靠著史波恩（J.J. Spaun）和蕭菲爾（Xander Schauffele）以贏1洞，擊敗歐洲隊拉姆（Jon Rahm）和史托拉卡（Sepp Straka），拿下1勝並進帳1分，第2日打完陷入4.5：11.5落後，這也是歐洲隊自1979年參與萊德盃以來最大的客場領先。

不過，今天賽事場內外風波不斷，當地球迷朝著麥克羅伊和勞瑞辱罵、人身攻擊，即便美國好手J.湯瑪斯（Justin Thomas）試圖安撫球迷情緒，但依然控制不住場面，球員最後在保全護送下才能安全離開球場。不僅如此，羅斯（Justin Rose）和迪尚波還因場上推桿位置，爆發爭執，還好衝突並未擴大。

對於遭球迷辱罵情況，麥克羅伊說：「在客場參加萊德盃真的非常、非常具有挑戰性，這不該由我來評判，大家可以自己判斷是否做得過頭了，我仍為我們克服重重困難贏得比賽而感到自豪。」

