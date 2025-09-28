自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》大谷明重返先發打線拚紀錄！道奇4連勝、牛棚9連K創105年壯舉

2025/09/28 12:19

葛拉斯諾。（法新社）葛拉斯諾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與水手消化試合，日本巨星大谷翔平輪休，明天才會重返先發打線，而道奇在9局上攻下超前分，終場5：3力克水手，奪下4連勝。

大谷翔平今天休息一天，1棒指定打擊由艾德曼（Tommy Edman）代班。大谷例行賽只剩下最後一場的機會能拚55轟的個人與生涯單季最多轟紀錄，而他距離目前國聯全壘打王的費城人種砲史瓦伯（Kyle Schwarber）還差2轟，想要國聯全壘打王二連霸難度不小。

道奇今天派出明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，他小試身手投3局就退場，被敲3安飆3K1BB無失分，今年例行賽最終防禦率3.19，退場後由今天剛升上來的希尼（Andrew Heaney）接替。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前表示，葛拉斯諾今天可能會投比較短，球隊希望保持季後賽投手選項，這也是希尼今天會上來吃局數的原因；同時目前在3A的卡斯帕里烏斯（Ben Casparius），有望被帶進外卡。

道奇5局上靠著新秀捕手拉辛（Dalton Rushing）2分砲先馳得點，5局下希尼挨波蘭柯（Jorge Polanco）逆轉3分砲，不過7局上道奇靠著水手暴投追平，9局上赫南德茲（Kike Hernandez）從水手火球終結者穆諾茲（Andrés Muñoz）手中敲出2分打點超前安打，幫助道奇奪下4連勝。

另外，道奇今天7、8、9局分別派出崔南（Blake Treinen）、費西亞（Alex Vesia）與亨利奎茲（Edgardo Henriquez），3人各投1局無失分，並合力演出9連K結束比賽，寫下隊史自1920年以來首見紀錄。

