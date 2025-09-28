MLB》僅2.9％機率... 守護者成百年來首支靠再見觸身闖季後賽寫驚奇

守護者隊挺進季後賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕守護者今天靠再見觸身球，最後以3比2擊敗遊騎兵，也讓守護者確定收下最後一張美聯季後賽門票，也讓太空人近9年來首度無緣季後賽。根據《Elias Sports Bureau》數據指出，這是自1920年以來，第一支靠再見觸身球獲勝並奪得季後賽席次的球隊。

守護者隊今年賽季曾在7月初經歷10連敗，一度與老虎有15.5場的勝差。守護者隊在美國時間9月4日的時候，還落後老虎隊11場的勝差。自美國時間7月7日之後，守護者打出47勝26敗成績，9月份打出19勝7敗的成績，順利鎖定季後賽席次。

《美聯社》指出，根據數據網站「FanGraphs」顯示，守護者在美國時間9月1日的時候，能晉級季後賽的機率僅2.9％，能贏得美聯中區龍頭冠軍的機率只有0.2％。

如今，守護者隊以87勝74敗與老虎相同，但守護者本季面對老虎取得8勝5敗的對戰優勢，因此讓守護者登上美聯中區龍頭，明天是本季例行賽最後一場，守護者只要贏球就能在美中封王。

守護者隊挺進季後賽。（美聯社）

守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）賽後在休息室時慶祝說，「停下來回想我們是怎麼一路走到這裡的，真的是難以言喻，我對這些球員感到無比驕傲。」

守護者明星終結者克拉賽（Emmanuel Clase）、右投L.歐提茲（Luis L. Ortiz）今年季中陷入涉賭風波，被放進限制名單，讓守護者戰力受到重創。但守護者隊克服劣勢、連2年晉級季後賽，完成艱難的任務。

「要給我們的球員、教練們、和工作人員，以及瓦格特很大的肯定，因為要讓這一切成真，真的是一座難以攀登的高山。」守護者棒球營運總裁安東尼提（Chris Antonetti）表示，「在球季中確實有些時候，這個目標看起來非常遙遠，但我們球隊從未被嚇倒。他們每天帶著相同的能量、專注和強度出現在球場上，努力想法辦贏得當天的比賽，而這樣的心態一直支撐我們走到今天。」

