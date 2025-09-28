MLB》道奇強投葛拉斯諾今投3局就下班 教頭表明季後賽將調往牛棚

道奇明星投手葛拉斯諾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天先發3局無失分收工，道奇最後在客場以5比3擊敗水手。這場比賽也是葛拉斯諾在本季例行賽最後一次登板。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，葛拉斯諾在季後賽將調至牛棚待命。

葛拉斯諾今先發3局被敲3安，賞3次三振、丟1次保送，沒有失分。葛拉斯諾今年受到傷勢影響，整季先發18場戰績4勝3敗、防禦率3.19，共投90.1局賞106次三振，被打擊率1成77，每局被上壘率為1.10。

道奇官網指出，道奇隊尚未宣布國聯外卡系列賽的先發輪值，但日本巨星大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、山本由伸可能會是這3場的先發投手。如果葛拉斯諾進季後賽名單，這將會是他自2018年海盜時期後，再度以後援身分登板。

羅伯斯賽後受訪表明，會讓葛拉斯諾在季後賽以後援身分登板，球隊與他進行很好的溝通，認為他已經準備好扛任何角色，「我們的目標是把最好的12名、13名投手放進（季後賽）名單。」

道奇日前在國聯西區封王，要與國聯外卡第三的球隊進行3戰2勝制的外卡系列賽。紅人、大都會力爭國聯季後賽最後一張門票。

