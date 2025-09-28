新北市長盃原住民族慢速壘球賽落幕 原動力工程、拉瓦山隊封王

男子組原動力工程隊大合照。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市原住民族行政局主辦的「114年度新北市市長盃原住民族慢速壘球錦標賽」於9月27、28日在重新慢壘球場及重新棒球場登場，共吸引來自全台22支隊伍、超過300位慢壘好手參與，角逐最高榮譽與總額19萬5000元獎金。經過兩天激戰，男子組由原動力工程隊奪冠，女子組則由拉瓦山隊拿下冠軍。

原民局主任秘書吳國譽指出，這屆賽事聚集眾多熟面孔，包括去年男、女子組冠軍「BIG FOOT大腳鹽糖」與「巴浪飛鷹」皆回歸挑戰衛冕，成為焦點。女子組更有多位曾代表新北出征全國原運的選手同場競技，昔日戰友化身勁敵，場面精采。

請繼續往下閱讀...

吳國譽表示，男子組冠軍戰由原動力工程隊對上GUANYI（冠益）隊，雙方互有攻守，比分數度拉鋸。關鍵在第七局，原動力工程靠著串聯安打再添三分，最終以13比12險勝，勇奪冠軍。亞軍由GUANYI（冠益）隊獲得，季、殿軍則分別為基隆達路岸隊與BIG FOOT大腳鹽糖隊。個人獎方面，李昌洲（冠益）獲大會MVP，並與曾貴龍、陳子恆、林暐凱、牛塏曄等選手一同抱回單項榮譽與獎金；女子組部分，拉瓦山隊擊敗德納斯Tenas隊奪冠，展現堅強實力。

吳國譽說，感謝福營國中及民安國小師長與小球員投入協助，讓賽事順利舉辦，也給年輕學子寶貴的見習經驗。今年市長盃原住民族體育賽事自8月籃球揭幕，接續辦理棒球與傳統射箭，最終以慢速壘球作結，共吸引逾千名選手參賽，並頒發總計43萬5千元獎金。透過賽事不僅展現球技，也促進族群交流與凝聚力。

男子組原動力工程隊打擊。（記者羅國嘉攝）

參與新北市原住民族行政局主辦的「114年度新北市市長盃原住民族慢速壘球錦標賽」的男子組原動力工程隊奪冠。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法