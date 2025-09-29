中職季後賽卡位戰持續進行中！ 今日賽事預告轉播

魏碩成。（資料照，記者林正坤攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

中華職棒今天3地開打，兄弟在洲際主場派出「魏能帝」魏碩成對決統一獅左投蒙德茲，味全龍作客新莊城堡，派出曹祐齊對上悍將陳仕朋，台鋼派出櫻井周斗來到桃園面對樂天桃猿魔神樂，季後賽卡位戰越演越烈，請各位球迷朋友千萬不要錯過！

請繼續往下閱讀...

大聯盟進入例行賽最後一戰，大谷翔平昨日休息，今天是否有望在最終戰上陣續拚全壘打王呢？響尾蛇與教士，光芒與藍鳥正面對決，比賽皆是D-Live。

MLB

06:00 光芒VS藍鳥 愛爾達體育1台D-LIVE

07:00 響尾蛇VS教士 緯來體育D-LIVE

10:00 道奇VS水手 緯來體育D-LIVE

中華職棒

17:05 統一@中信兄弟 緯來體育

17:05 味全@富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

17:05 台鋼@樂天 DAZN2

日職

17:00 羅德@西武 DAZN 1

NFL

08:15 包裝工@牛仔 例行賽第四週 愛爾達體育2台

WTT大滿貫賽

11:00 中國站 第一日（上） 愛爾達體育3台

18:00 中國站 第一日（下） 愛爾達體育3台

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法