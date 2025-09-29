自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職季後賽卡位戰持續進行中！ 今日賽事預告轉播

2025/09/29 07:05

魏碩成。（資料照，記者林正坤攝）魏碩成。（資料照，記者林正坤攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

中華職棒今天3地開打，兄弟在洲際主場派出「魏能帝」魏碩成對決統一獅左投蒙德茲，味全龍作客新莊城堡，派出曹祐齊對上悍將陳仕朋，台鋼派出櫻井周斗來到桃園面對樂天桃猿魔神樂，季後賽卡位戰越演越烈，請各位球迷朋友千萬不要錯過！

大聯盟進入例行賽最後一戰，大谷翔平昨日休息，今天是否有望在最終戰上陣續拚全壘打王呢？響尾蛇與教士，光芒與藍鳥正面對決，比賽皆是D-Live。

MLB

06:00 光芒VS藍鳥 愛爾達體育1台D-LIVE
07:00 響尾蛇VS教士 緯來體育D-LIVE
10:00 道奇VS水手 緯來體育D-LIVE

中華職棒

17:05 統一@中信兄弟 緯來體育
17:05 味全@富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台
17:05 台鋼@樂天 DAZN2

日職

17:00 羅德@西武 DAZN 1

NFL

08:15 包裝工@牛仔 例行賽第四週 愛爾達體育2台

WTT大滿貫賽

11:00 中國站 第一日（上） 愛爾達體育3台
18:00 中國站 第一日（下） 愛爾達體育3台

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中