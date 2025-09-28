中職》被兄弟「牽制之神」震撼 許賀捷：職業沒那麼簡單

樂天桃猿總教練古久保健二指導許賀捷回壘練習。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿菜鳥二壘手許賀捷昨在6局下1分差的一、三壘有人遭中信兄弟「牽制之神」蔡齊哲牽制出局，中斷球隊反攻氣焰，今天賽前跟總教練古久保健二、跑壘大師林立的指導下，在一壘特訓牽制回壘半個小時，反覆撲了超過10次壘包，還沒有開賽就身體滿是紅土，隊友看見他都說：「還好嗎？手會不會痛？」

古久保健二直言是經驗問題，蔡齊哲的牽制是真的蠻快的，「這部分就是業餘跟職業的差別，必須趕快適應。」許賀捷也坦言，「第一次看到這麼快的牽制，讓我知道職業沒有那麼簡單。在這種場面被牽制出局，真的很傷球隊士氣…」言談中充滿對球隊的愧疚。

樂天教練和隊友都跟許賀捷提醒，他昨天的離壘距離太大了。許賀捷也說，學長有觀察到回壘跟壘包比較平行，比較容易被觸殺，有修正這個部分，「但學長也說，一樣要大膽去做，比賽就做他教我的東西。」

許賀捷今天特訓牽制回壘，這是他進職棒前沒有特別學過的訓練。他也坦言，之前不知道蔡齊哲的牽制這麼快，昨天才知道，學到了一課，「他真的就是一個字，超快。一轉過來球就到手套的感覺，跟其他選手不一樣，回壘時心中就想說完蛋了 。」

蔡齊哲。（資料照，記者陳逸寬攝）

