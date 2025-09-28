中職》「這個防禦率王給別人」 徐若熙提前關機放棄拚個人大獎

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍本土強投徐若熙今天下二軍，意味今年球季提前劃下休止符，由於他還差6局就達成聯盟規定的投球局數120局，如今提前關機，代表沒有機會挑戰聯盟防禦率王。

「這個防禦率王給別人。」今天賽前龍隊總教練葉君璋透露，有跟徐若熙、防護員、體能教練討論過，選手自己覺得累了，本來還擔心他想投，後來進防護室徐若熙說他累了，這樣就沒有意見分歧的問題，「若熙投球局數一直在突破，例行賽加上經典賽資格賽已經超過120局，算是完成今年的目標。」

請繼續往下閱讀...

本季徐若熙先發19場共投114局飆出120次三振，戰績5勝7敗，防禦率2.05、被打擊率1成91、每局被上壘率0.81，中職生涯出賽64場其中60場先發，戰績16勝18敗1次中繼成功，防禦率2.42、被打擊率2成08、每局被上壘率0.98，305局投球送出349K，最快球速158公里。

今年徐若熙進化最多的部分，葉總認為是穩定性，「過去若熙有時候會有想像不到的狀況，突然怎麼樣了，今年幾乎就沒有這樣的狀況，當然有幾場還是有些狀況，但再好的投手都會發生，今年球速算滿好的，直球均速在150公里以上，以先發投手算相當夠水準，很完美了。」

無法競爭聯盟防禦率王，徐若熙說，有一點可惜，但還是要衡量自己的狀況，其實有一點疲勞，今天賽前也有再跟葉總講這個狀況，能為球隊球隊多吃1局是1局，一整季責任局數是120局，今年球季沒有完成這目標，明年如果續留龍隊，還是會以此為目標繼續努力，甚至更多局數。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法