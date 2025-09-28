自由電子報
中職》二軍個人獎項揭曉！ 10位選手榮獲年度殊榮

2025/09/28 16:07

二軍個人獎項揭曉。（聯盟提供）二軍個人獎項揭曉。（聯盟提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2025中華職棒二軍例行賽正式落幕，歷經整季激烈競爭，六支球隊的選手們皆全力拚戰，為二軍球季畫下完美句點。隨著賽季結束，二軍個人獎項同步出爐，今年各獎項競爭激烈，最終共10位選手脫穎而出。為表彰球員們的努力成果，聯盟將於9月30日二軍總冠軍賽首戰開打前舉行頒獎儀式，藉此肯定選手們展現出的拚戰精神與職業態度。

台鋼雄鷹的兩位日籍投手表現亮眼，櫻井周斗與小野寺賢人分別榮獲防禦率王與勝投王殊榮。櫻井周斗本季在二軍出賽16場，其中13場為先發出賽，累積72.1局投球，失掉20分18責失分，防禦率2.24，成為防禦率王。來台第二年的小野寺賢人，今年在二軍11場先發、4場後援，累積71.1局，戰績7勝1敗，為球隊貢獻多場勝利，順利拿下勝投王。

中信兄弟同樣有兩位後援投手獲獎。陳柏均本季出賽29場，投球局數27.1局，送出14次三振，拿下8次救援成功，榮獲救援王；王奕凱則在37場登板中，累積15次中繼成功，拿下今年的中繼王。統一7-ELEVEN獅洋投衛蘭德在二軍10場先發、1次後援。以50.1局投球送出48次三振的成績，登上三振王寶座。

周委宏轉戰味全龍首年即繳出亮眼表現，59場出賽中，166打數擊出57安打，包含1支全壘打，在補足規定打數後，打擊率0.335排名第一，成功奪下打擊王。鄭鎧文本季在二軍出賽59場，147打數敲出38安打、7支全壘打，拿下全壘打王獎項。而黃柏豪在61場比賽中貢獻39分打點，拿下打點王獎項。

樂天桃猿游承勳二軍出賽66場，219個打數，敲出61支安打，最後以1支安打之差，收下今年的二軍安打王。統一7-ELEVEN獅張皓崴今年在二軍出賽57場，162的打數、36支安打，完成19次盜壘成功，上壘率達0.363，在盜壘排行榜穩居第一之位，奪下盜壘王寶座。

「家樂福中華職棒二軍總冠軍賽」將於9月30日登場，今年冠軍賽由台鋼雄鷹與富邦悍將展開五戰三勝制對決，比賽分別於嘉義市立棒球場與高雄澄清湖棒球場舉行，平日開打時間為下午17:05，假日為16:05。二軍總冠軍戰免費入場，歡迎球迷朋友進場觀賽，為喜愛的球隊與選手加油，也可透過華視教育文化體育台、公視+、公視體育YouTube頻道以及CPBL TV，鎖定精彩賽事直播，一同見證2025年二軍總冠軍的誕生！

