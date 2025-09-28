中職》葉君璋直言徐若熙最嚴峻的挑戰 「我認為還不夠」

葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「龍之子」徐若熙今天下二軍提前關機，季後他將取得海外FA自由球員資格，屆時是否會行使權利，他強調，「應該會提吧，挑戰看看，（旅外發展）有的話當然最好，沒有的話就繼續努力，還是有賽季，會做好準備。」味全龍總教練葉君璋則說，「老實講，明年若熙應該會在國外。」

本季只要是徐若熙登板先發的場次，總會湧入大批國外職棒球探到場觀察獵才，以日職軟銀、火腿和美職道奇球團最積極，徐若熙說，「其實都知道，但不會去想那麼多，就當作不知道，把自己投球內容丟好就好，有沒有出去就順其自然。」

未來徐若熙要挑戰旅外的課題還很多，葉總透露，有跟體能教練、防護員討論，其實徐若熙從2023年至今肌肉量逐年減少，表現還是很穩定沒錯，但這不是好現象，徐若熙如果要再進化，肌肉量沒有再提升的話是不可能的，身體沒有強化，均速不可能有往上提升的條件，這跟飲食和訓練都有關係，「我認為還不夠。」

對此，徐若熙自評，今年體重有比較瘦一點，掉了4公斤，可能跟飲食和訓練有關，有一點吃不下。

徐若熙本季提前關機，季後劍指旅外發展，葉總說，「以國外職棒明年4月1日開幕戰的時間來算，若熙大概還有6、7個月的時間準備，對他來講從現在開始不是在休息，而是要讓他的身體素質再提升，不管在哪裡，明年開幕的時候要讓大家看了覺得，哇，他變得更厲害了，這是接下來他的課題。」葉總強調，徐若熙明年第1場比賽要讓大家眼睛為之一亮，應該從現在開始就要把身體練強一點。

徐若熙透露，休賽季訓練菜單已擬好，明天開始就會到斗六球場展開自主訓練。

去年季後古林睿煬加盟日職火腿，今年季後徐若熙也有機會旅外打拚，葉總認為，這對台灣棒球是好現象，不會讓人覺得中職只是悶著頭在打，台灣棒球水準的確有在提升，還是希望台灣球員繼續努力，創造更多的不可能。

