中職》明年經典賽打不打？ 徐若熙親口說分明

徐若熙。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「龍之子」徐若熙今年球季結束有很高的機率旅外發展，以旅日機會最濃厚，國內球迷關心，如果徐若熙出國打球，明年3月經典賽是否會代表台灣隊征戰，他說，「還是會把自己準備好。」

徐若熙昨天對富邦悍將先發6局無失分拿下勝投和單場MVP，今天下二軍宣告本季提前關機，明天他就會到斗六球場展開自主訓練，展望明年經典賽，徐若熙說，「還是會把自己準備好，昨天是今年最後一場比賽，從現在開始做好訓練的準備，如果加上旅外的話，台灣好投手滿多的，一樣就是把自己準備好，如果到時候（經典賽國家隊）有需要，我隨時都可以上。」

請繼續往下閱讀...

龍隊總教練葉君璋提出客觀的想法，「國家榮譽非常重要，但如果若熙到國外職棒球隊，那是新的環境，他是新人身分，要利用明年春訓這段時間融入球隊，這是職業球員應該要有的態度。」

葉總進一步說明，「如果明年要打經典賽，對若熙個人或所屬球隊都不是有利的，假設經典賽是在2027、2028年，我覺得去打OK，但明年去打的話存在風險，他要適應環境、捕手、隊友、投手教練、總教練、戰術和整體配合，必須通盤考慮。」

徐若熙進職棒後曾打過兩次國際賽，包括2023年亞錦賽和2025年WBC經典賽資格賽，去年因投球局數控管而辭退12強賽國家隊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法