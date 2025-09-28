中職》先到日職、再挑戰大聯盟 日本火腿「獵熙計劃」終極目標

栗山英樹。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕「龍之子」徐若熙昨天對富邦悍將登板先發，繳出6局無失分拿下勝投和單場MVP，本季劃下完美句點，日本火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹親自到場觀察，並與味全龍總教練葉君璋暢談。
今天賽前龍隊總教練葉君璋透露，栗山英樹很嚴肅看待徐若熙，也很在乎徐若熙最終的目標，問說未來有沒有想要挑戰大聯盟，「我說有，他說如果未來去火腿隊，他們會幫若熙圓這個夢，代表對若熙的看重，我覺得這個終極目標很棒，跟我內心想法有一點接近。」
去年季後古林睿煬加盟日職火腿，今年季後徐若熙也有機會旅外發展，葉總認為，中職球員旅外發展這件事很有價值，例如古林旅日打球，對統一球團和中職都是很有價值的事情，對台灣棒球有加分效果。
本季徐若熙先發19場共投114局飆出120次三振，戰績5勝7敗，防禦率2.05、被打擊率1成91、每局被上壘率0.81，因未達120局的聯盟規定投球局數，無緣挑戰防禦率王。
古林在去年球季效力統一獅先發21場，125局投球狂飆150K，戰績10勝2敗，防禦率1.66、被打擊率2成28、每局被上壘率1.07，勇奪防禦率王和年度MVP。
葉總指出，古林的優勢是直球球質比較重，速球、曲球投得相當好，徐若熙球路比較多元，兩人各有所長。
