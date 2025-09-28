亞錦賽》林盛恩領銜抗日 冠軍戰台灣先發打線出爐！

亞錦賽冠軍戰開打前，台灣隊集合加油喊聲。（棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2025年第31屆亞洲棒球錦標賽今晚進行冠軍戰，將由台灣與日本連續4屆爭奪冠軍，兩隊各派林盛恩、近藤壱来擔任先發投手。稍早的季軍戰，南韓以4：3險勝中國，連續2屆獲得季軍。

林盛恩於22日預賽對巴勒斯坦先發，投4局沒被擊出安打無失分，還飆出10次三振，近藤在預賽也先發1場，於24日對中國投6局無失分，僅被擊出2支安打。台灣前次在亞錦賽奪冠是2019年，今天若贏日本將拿到隊史第6冠，若日本獲勝將是隊史第21次在亞錦賽稱霸。

南韓與中國在季軍戰一路拉鋸，南韓一開賽就先馳得點，中國雖於3局上反撲，但無人出局攻佔滿壘只得2分，南韓4局下重啟攻勢以3：2拿回領先，7局下再靠2支二壘安打加買保險，中國雖於8局上扳回1分，9局上最後反攻遭到3上3下。

台灣隊公布冠軍戰的先發打序，前8棒與昨天複賽對中國相同，第9棒換成陳致語守左外野，先發投手換成林盛恩，先發名單如下：

第1棒 陳孝允 中外野

第2棒 潘俊宇 指定打擊

第3棒 陳敏賜 一壘

第4棒 高育瑋 三壘

第5棒 楊振裕 右外野

第6棒 李亦崴 二壘

第7棒 林雨力 游擊

第8棒 蔡瑋泰 捕手

第9棒 陳致語 左外野

投手 林盛恩

亞錦賽冠軍戰台灣隊先發名單。（棒協提供）

林盛恩。（資料照，棒協提供）

