體育 棒球 中職

中職》40歲105安超越彭政閔 林智平拚高懸27年的聯盟紀錄

2025/09/28 17:40

樂天桃猿林智平。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林智平。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿林智平昨對中信兄弟單場4安，單季已有105安，超車林智勝和彭政閔逾40歲單季最多安的紀錄，逼近滿40歲球季最多安的聯盟紀錄。

林智平相隔9年單季百安，亦是史上第4位滿40歲單季百安的選手，另外3人是1998年林仲秋，2018年彭政閔和2022年林智平。其中，林仲秋在1998年以40歲18天達陣百安後，將安打支數累積至111安，樹立滿40歲單季最多安的障礙。

已出賽95場的林智平笑說，很想讓自己的身體停下來，「還是想盡辦法把身體控制好，把守備、打擊都做得最好，其他不用想。」總教練古久保健二經常會親自確認林智平的狀況，「他會問我腳有沒有怎麼樣，身體怎麼樣，沒有到100%？」

林智平本季打擊絕好調，但他認為守備的細節還要去注意，「我們守備教練常提醒我同樣的缺點，太過於急躁，想要馬上做下一個動作。」

40歲的林智平在場上跑壘的侵略性是雙面刃，有時能搶攻壘包，但也難避免死在壘間，甚至有球迷統計他在壘間出局時的比賽中，球隊勝率異常地高，這項奇葩紀錄就連林智平也有注意到。

林智平認為，就算沒有速度了，還是會希望在跑壘保持侵略性，不過教練也會提醒要注意局數跟分數，來判斷要保守或積極。

