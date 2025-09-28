自由電子報
永信杯》尋求史無前例十連霸！豐原高商2連勝闖進高男組12強

2025/09/28 18:04

豐原高商蘇子期單人攔網。（主辦單位提供）豐原高商蘇子期單人攔網。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕第52屆永信杯全國排球賽昨點燃戰火，尋求高中男子組十連霸的豐原高商，今以直落二25：17、25：14力退五育高中，挺進12強複賽。

豐原高商昨首戰以25：22、25：14擊敗潮州高中，成功開紅盤，今也沒有遇到太多困難，2連勝在分組登頂，收下12強門票。

另外，台中市排委會一路過關斬將，冠軍戰以25：22、25：10直落二打敗青稻夫農產，登上社男組冠軍寶座，青稻夫農產第二，三至六名序為雲象工程、樂晴臺體、陽明交通大學及晁德益。

社女組16隊經過一番大亂鬥後，進入四強的臻呈集團、東山高中、中信金融管理學院、台式排球寶貝一團和氣開心合照，這四隊系出同門，皆是以東山高中在校生和校友為班底，場上激烈對決，場下一家親。

最後結果由中信金融管理學院封后，臻呈集團第二，台式排球寶貝第三，東山高中第四，中華景美第五，連義華排球屋第六。

國男組上屆冠軍苑裡高中國中部出師不利，第一場遇到后里國中，打滿3局後以25：20、20：25、9：15遭到逆襲，上屆亞軍新園國中也旗逢敵手，苦戰3局後才以23：25、25：12、15：13逆轉勝潭秀國中。

豐原高商劉冠朋躍起攻擊。（主辦單位提供）豐原高商劉冠朋躍起攻擊。（主辦單位提供）

