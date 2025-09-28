企業射箭聯賽》台中銀行季後賽奇蹟差一步 晉級名單出爐

台中銀行男團逆轉差一步，賽後臉上表情充滿失望。（企業射箭聯賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025中華企業射箭聯賽28日在國立體大進行第14輪、也是本季最後一天例行賽，經過整日激戰後終於誕生季後賽名單，依戰績排序為彰化銀行、新北凱撒、新濠建設、新竹市愛山林，龍頭彰銀則是率先取得總冠軍賽門票。

台中銀行今天上午首場對決新濠建設，只要5點全拿就有機會衝擊季後賽，因此全隊氣勢如虹，李采璇以6：4險勝今年德國萊茵魯爾世大運隊友風佑築，緊接著登場的范姜益鴻更是狂飆7支十分箭，包括第四輪的30分滿分，以7：1力克蔡明修。

混雙台中銀行再接再厲，林育淵／蘇芯羽穩定發揮，16支箭沒有一支低於9分，前者個人貢獻5支十分箭，以6：2擊退洪晟皓／施孟君，替中銀拿下3連勝。可惜之後的女團、男團紛紛不敵，沒能一口氣追上領先群。

「昨天風比較大，今天比第一場，風向比較穩，選手動作也比較大膽。」台中銀行教練楊念綉說：「直到最後一天，大家氣氛、節奏還是好的，爭奪季後賽門票當然會緊張，每一隊都想晉級。」

新北凱撒今雖以2：3不敵協會青年1隊，仍以總積分40分穩住第二名席次，巴黎奧運國手戴宇軒只出賽男團，率領楊宗翰、黃立承直落三6：0輕取李柏寬／陳品安／莊閔丞，「第二是滿好的位置，有一個禮拜可以休息、調整，又不會失去手感。」戴宇軒說。

今年凱撒男單贏了10點，與新竹市愛山林並列聯賽最多。當中出賽8場贏7場的戴宇軒厥功甚偉，他謙虛地說：「其實無論個人賽或團體賽，比的都是團隊。其實我上半季陷入低潮，但這不是壞事，反而可以讓我用不同的方式去嘗試突破。」

雖是下午出賽，戴宇軒早上也有關心競爭對手的狀況，他笑說：「台中銀行今天真的很猛，到最後一天大家都拚了，很可惜最後一點沒有拿下來，但整體表現很精彩，還是要給他們一個respect（敬意）。」

本季最後一場例行賽，確定拿下龍頭寶座的彰化銀行邱意晴以7：3力克寒舍集團林佳恩，今年14場女單全勝，展現奧運國手實力，最終5點全拿，賽季總積點衝上48分。「今年覺得自己心態上適應得比較快，這部分進步滿多的，我們今天就是平常心，相信隊友也是，感謝公司同仁每場比賽無論在台灣的哪個地方比賽，都盡力到場加油。」

其實寒舍男團原有機會留下美好句點，加射階段魏均珩滿分開局，可惜楊恢哲出現4分失誤，總積分34分，排名第5，只能展望明年。

戴宇軒本季單打勝率極高，是凱撒的定心丸。（企業射箭聯賽提供）

李采璇替台中銀行打頭陣，拿下勝利。（企業射箭聯賽提供）

