自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

企業射箭聯賽》台中銀行季後賽奇蹟差一步 晉級名單出爐

2025/09/28 18:06

台中銀行男團逆轉差一步，賽後臉上表情充滿失望。（企業射箭聯賽提供）台中銀行男團逆轉差一步，賽後臉上表情充滿失望。（企業射箭聯賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025中華企業射箭聯賽28日在國立體大進行第14輪、也是本季最後一天例行賽，經過整日激戰後終於誕生季後賽名單，依戰績排序為彰化銀行、新北凱撒、新濠建設、新竹市愛山林，龍頭彰銀則是率先取得總冠軍賽門票。

台中銀行今天上午首場對決新濠建設，只要5點全拿就有機會衝擊季後賽，因此全隊氣勢如虹，李采璇以6：4險勝今年德國萊茵魯爾世大運隊友風佑築，緊接著登場的范姜益鴻更是狂飆7支十分箭，包括第四輪的30分滿分，以7：1力克蔡明修。

混雙台中銀行再接再厲，林育淵／蘇芯羽穩定發揮，16支箭沒有一支低於9分，前者個人貢獻5支十分箭，以6：2擊退洪晟皓／施孟君，替中銀拿下3連勝。可惜之後的女團、男團紛紛不敵，沒能一口氣追上領先群。

「昨天風比較大，今天比第一場，風向比較穩，選手動作也比較大膽。」台中銀行教練楊念綉說：「直到最後一天，大家氣氛、節奏還是好的，爭奪季後賽門票當然會緊張，每一隊都想晉級。」

新北凱撒今雖以2：3不敵協會青年1隊，仍以總積分40分穩住第二名席次，巴黎奧運國手戴宇軒只出賽男團，率領楊宗翰、黃立承直落三6：0輕取李柏寬／陳品安／莊閔丞，「第二是滿好的位置，有一個禮拜可以休息、調整，又不會失去手感。」戴宇軒說。

今年凱撒男單贏了10點，與新竹市愛山林並列聯賽最多。當中出賽8場贏7場的戴宇軒厥功甚偉，他謙虛地說：「其實無論個人賽或團體賽，比的都是團隊。其實我上半季陷入低潮，但這不是壞事，反而可以讓我用不同的方式去嘗試突破。」

雖是下午出賽，戴宇軒早上也有關心競爭對手的狀況，他笑說：「台中銀行今天真的很猛，到最後一天大家都拚了，很可惜最後一點沒有拿下來，但整體表現很精彩，還是要給他們一個respect（敬意）。」

本季最後一場例行賽，確定拿下龍頭寶座的彰化銀行邱意晴以7：3力克寒舍集團林佳恩，今年14場女單全勝，展現奧運國手實力，最終5點全拿，賽季總積點衝上48分。「今年覺得自己心態上適應得比較快，這部分進步滿多的，我們今天就是平常心，相信隊友也是，感謝公司同仁每場比賽無論在台灣的哪個地方比賽，都盡力到場加油。」

其實寒舍男團原有機會留下美好句點，加射階段魏均珩滿分開局，可惜楊恢哲出現4分失誤，總積分34分，排名第5，只能展望明年。

戴宇軒本季單打勝率極高，是凱撒的定心丸。（企業射箭聯賽提供）戴宇軒本季單打勝率極高，是凱撒的定心丸。（企業射箭聯賽提供）

李采璇替台中銀行打頭陣，拿下勝利。（企業射箭聯賽提供）李采璇替台中銀行打頭陣，拿下勝利。（企業射箭聯賽提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中