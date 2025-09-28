TPVL》史上首場5局大戰！劉鴻敏30分率雲豹擋住伊斯特逆襲收隊史首勝

劉鴻敏率桃園雲豹飛將收隊史首勝。（TPVL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園雲豹飛將今在TPVL隊史首戰以25：19、25：19、21：25、31：33、15：11，擋住台北伊斯特反撲，收下隊史首勝，隊長劉鴻敏攻下全場最高30分。

雲豹飛將由前國手劉鴻敏、許美中領銜，今踢館天母體育館迎來隊史首戰，首局在劉鴻敏不斷輸出火力之下，逐漸甩開伊斯特糾纏，順利先下一城，次局則輪到陳政錡與許美中輪流得手，很快取得聽牌優勢。

請繼續往下閱讀...

退無可退的東道主伊斯特第3局展開反撲，開局拉出7：4攻勢，在第2個局點靠曾祥銘的重扣得手，以25：21順利扳回一城，昨遭台中連莊直落三的伊斯特拿下隊史首局。

第4局雙方你來我往，伊斯特率先取得24：20領先，不過4個局點都浪費掉，讓雲豹飛將連拿5分逆襲率先拿下賽末點，但許美中發球出界，讓伊斯特再獲生機，兩軍陷入激戰，由於球員體力下滑，也出現不少發球失誤，伊斯特展現韌性，以33：31延長戰線，也迎來聯盟歷史首場五局大戰。

第5局伊斯特4：5落後時舉球員郭宇祥因踩到對手許美中的腳受傷退場，不過雙方仍持續拉鋸，劉鴻敏連續攻擊得手幫助雲豹取得12：10領先，最後順利以4分差收下決勝局，也賞地主伊斯特2連敗。

劉鴻敏。（TPVL提供）

伊斯特高偉誠。（TPVL提供）

台北伊斯特苦吞2連敗。（TPVL提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法