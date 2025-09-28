自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「得點圈之鬼」吳念庭安打建功！台鋼單局5分大勝統一

2025/09/28 18:24

吳念庭。（記者陳逸寬攝）吳念庭。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕仍有機會爭取年度第3名的台鋼雄鷹，今天和統一獅隊再戰。台鋼靠著打擊榜首吳念庭得點圈再次發揮，3局下逆轉比分並打下5分大局，終場8:3擊敗統一獅。

獅隊首局靠著邱智呈敲安、林佳緯保送，林安可滾地球原本雙殺但改判，之後胡金龍和林祖傑安打，從江承諺手中拿2分。

台鋼魔鷹2局下從郭俊麟手中開轟，本季第25轟出爐，也是他傷癒歸隊後，睽違超過一個月再次開轟，幫助台鋼追回1分。

魔鷹擊出陽春砲。（記者陳逸寬攝）魔鷹擊出陽春砲。（記者陳逸寬攝）

台鋼3局下猛攻大局，紀慶然安打、曾子祐滾地球造成野手選擇，一二壘有人狀況下，吳念庭、顏郁軒和曾昱磬都擊出安打，其中吳念庭一棒幫助台鋼超前，台鋼該半局攻下5分。

台鋼4局下再靠張肇元、紀慶然連續安打開啟攻勢，王博玄安打帶有1分打點。獅隊5局上潘傑楷適時安打，追回1分。

獅隊郭俊麟今僅投2.2局，失6分全數是自責分，本季防禦率上升到9.62。台鋼江承諺今也僅投4.2局、用98球，失3分。

獅隊鍾允華5局投出三上三下，但6局被郭永維、張肇元連續安打，加上保送，台鋼無人出局攻占滿壘，王博玄高飛犧牲打再拿1分。

江承諺。（記者陳逸寬攝）江承諺。（記者陳逸寬攝）

統一獅先發投手郭俊麟。（記者陳逸寬攝）統一獅先發投手郭俊麟。（記者陳逸寬攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中