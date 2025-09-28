中職》「得點圈之鬼」吳念庭安打建功！台鋼單局5分大勝統一

吳念庭。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕仍有機會爭取年度第3名的台鋼雄鷹，今天和統一獅隊再戰。台鋼靠著打擊榜首吳念庭得點圈再次發揮，3局下逆轉比分並打下5分大局，終場8:3擊敗統一獅。

獅隊首局靠著邱智呈敲安、林佳緯保送，林安可滾地球原本雙殺但改判，之後胡金龍和林祖傑安打，從江承諺手中拿2分。

台鋼魔鷹2局下從郭俊麟手中開轟，本季第25轟出爐，也是他傷癒歸隊後，睽違超過一個月再次開轟，幫助台鋼追回1分。

魔鷹擊出陽春砲。（記者陳逸寬攝）

台鋼3局下猛攻大局，紀慶然安打、曾子祐滾地球造成野手選擇，一二壘有人狀況下，吳念庭、顏郁軒和曾昱磬都擊出安打，其中吳念庭一棒幫助台鋼超前，台鋼該半局攻下5分。

台鋼4局下再靠張肇元、紀慶然連續安打開啟攻勢，王博玄安打帶有1分打點。獅隊5局上潘傑楷適時安打，追回1分。

獅隊郭俊麟今僅投2.2局，失6分全數是自責分，本季防禦率上升到9.62。台鋼江承諺今也僅投4.2局、用98球，失3分。

獅隊鍾允華5局投出三上三下，但6局被郭永維、張肇元連續安打，加上保送，台鋼無人出局攻占滿壘，王博玄高飛犧牲打再拿1分。

江承諺。（記者陳逸寬攝）

統一獅先發投手郭俊麟。（記者陳逸寬攝）

