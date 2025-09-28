自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟連勝樂天！最快10/1封王 平野惠一神紀錄也「M3」

2025/09/28 19:45

中信兄弟岳政華敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）中信兄弟岳政華敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕外野黃衫象迷助威，桃園球場史上首次連續2天18000人滿場，中信兄弟王牌羅戈威風八面，繳出7局無失分好投，搭配岳政華2分彈援護，率隊以4：0擊敗樂天，下半季和全年的魔術數字都降至「M3」，最快在10月1日新莊球場拋下黃色彩帶。

羅戈開賽就繳出9上9下，4局下被陳晨威敲安破功，但投捕立即抓到他的盜壘意圖，瓦解樂天攻勢，羅戈投到7局上2出局才因被林泓育敲安，加上暴投被樂天首度攻佔得點圈，但他依舊能穩定解決廖健富，霸氣封鎖樂天。

羅戈合計97球完成7局，僅被敲3支安打，猛飆5次三振，無失分，奪下超越去年的本季第11勝，防禦率1.87更獨居聯盟的防禦率王，最終由吳俊偉、李振昌在8、9局接力登板，助隊拿下勝利。

羅戈。（記者陳志曲攝）羅戈。（記者陳志曲攝）

中信5局上突破樂天先發投手陳克羿，岳東華敲安，岳東華夯2分彈先馳得點；6局上，王威晨、許基宏上壘，宋晟睿高飛犧牲打串聯岳東華適時安打，單局再進帳2分。陳克羿僅投5局就被敲8支安打，失掉4分，苦吞本季第3敗。

中信不僅最快10月1日下半季封王，當天也有機會連續2年拿下全年度第一，成為第1支拿到台灣大賽門票的隊伍，而總教練平野惠一今年執教奪下67勝，只要剩餘6場再拿3勝，將成為2017-18年Lamigo桃猿洪一中後，史上第2位執教連續2年70勝的教頭，更是首位達成這項壯舉的外籍教頭，帶出中信的黃金時期。

中信作客桃園完勝演出殺出「天王山系列賽」，象迷捧場為桃園球場寫下史上第1次連續2天滿場的壯舉，讓平野惠一想起，有次在觀眾很多的球賽輸球時，他特別集合全隊，「我問選手，『你們的薪水從哪來？』大家說，『球團。』我告訴他們，『不，你們的薪水是從球迷那邊來的。』」

平野惠一跟選手強調，「作為一個選手，你們的工作就是在這麼多球迷面前去打出一場好比賽，不管平日、假日，一定要努力讓他們看得開心。」這2天在桃園球場的象迷，最終都帶著笑容離開「花果山」。

中信兄弟王威晨敲出安打。（記者陳志曲攝）中信兄弟王威晨敲出安打。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中