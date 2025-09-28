中職》兄弟連勝樂天！最快10/1封王 平野惠一神紀錄也「M3」

中信兄弟岳政華敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕外野黃衫象迷助威，桃園球場史上首次連續2天18000人滿場，中信兄弟王牌羅戈威風八面，繳出7局無失分好投，搭配岳政華2分彈援護，率隊以4：0擊敗樂天，下半季和全年的魔術數字都降至「M3」，最快在10月1日新莊球場拋下黃色彩帶。

羅戈開賽就繳出9上9下，4局下被陳晨威敲安破功，但投捕立即抓到他的盜壘意圖，瓦解樂天攻勢，羅戈投到7局上2出局才因被林泓育敲安，加上暴投被樂天首度攻佔得點圈，但他依舊能穩定解決廖健富，霸氣封鎖樂天。

羅戈合計97球完成7局，僅被敲3支安打，猛飆5次三振，無失分，奪下超越去年的本季第11勝，防禦率1.87更獨居聯盟的防禦率王，最終由吳俊偉、李振昌在8、9局接力登板，助隊拿下勝利。

羅戈。（記者陳志曲攝）

中信5局上突破樂天先發投手陳克羿，岳東華敲安，岳東華夯2分彈先馳得點；6局上，王威晨、許基宏上壘，宋晟睿高飛犧牲打串聯岳東華適時安打，單局再進帳2分。陳克羿僅投5局就被敲8支安打，失掉4分，苦吞本季第3敗。

中信不僅最快10月1日下半季封王，當天也有機會連續2年拿下全年度第一，成為第1支拿到台灣大賽門票的隊伍，而總教練平野惠一今年執教奪下67勝，只要剩餘6場再拿3勝，將成為2017-18年Lamigo桃猿洪一中後，史上第2位執教連續2年70勝的教頭，更是首位達成這項壯舉的外籍教頭，帶出中信的黃金時期。

中信作客桃園完勝演出殺出「天王山系列賽」，象迷捧場為桃園球場寫下史上第1次連續2天滿場的壯舉，讓平野惠一想起，有次在觀眾很多的球賽輸球時，他特別集合全隊，「我問選手，『你們的薪水從哪來？』大家說，『球團。』我告訴他們，『不，你們的薪水是從球迷那邊來的。』」

平野惠一跟選手強調，「作為一個選手，你們的工作就是在這麼多球迷面前去打出一場好比賽，不管平日、假日，一定要努力讓他們看得開心。」這2天在桃園球場的象迷，最終都帶著笑容離開「花果山」。

中信兄弟王威晨敲出安打。（記者陳志曲攝）

