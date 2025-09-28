10號球世錦賽》世界冠軍！柯秉中打敗希臘球王 睽違6年再奪冠

柯秉中奪冠。（資料照，取自大會官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕30歲「天王殺手」柯秉中今天在越南胡志明市舉行的2025年WPA男子世界10號球錦標賽冠軍賽，以3：1打敗希臘世界球王卡扎基斯（Alexander Kazakis），繼2019年再度成為世界冠軍，也進帳7萬美元（約213萬台幣）冠軍獎金。

曾在2019年拿過冠軍的柯秉中，昨直落三擊敗尋求衛冕的菲律賓名將比亞多（Carlo Biado），今天則要對決希臘世界球王卡扎基斯（Alexander Kazakis），他是以3：2打敗美國名將凡柏寧（Shane Van Boening）。

柯秉中在5盤3勝制首盤，就把握對手狀況不佳，一鼓作氣連下4局先聲奪人，再來第2盤又是連下2局，即使卡扎基斯一度追成2：2，柯秉中還是把握對手失誤機會再拿2局，以4：2拿下次盤，也取得聽牌機會。

前兩盤沒太多表現的卡扎基斯第3盤先馳得局，並以4：1扳回一城。柯秉中第4盤連下2局，卡扎基斯第3局跳球違例，結果柯秉中10號球出現失誤，卡扎基斯先收下1局，也再接再厲連得2局變成3：2領先，不過卡扎基斯第6局發生失誤，小柯把握機會追成3：3，再來也成功拿下致勝1局，成功奪下冠軍。

