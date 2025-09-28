自由電子報
體育 競技運動 排球

TPVL》30分率雲豹飛將勇奪隊史首勝 隊長劉鴻敏：大家都很棒

2025/09/28 19:42

劉鴻敏。（TPVL提供）劉鴻敏。（TPVL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPVL桃園雲豹飛將今在隊史首戰以25：19、25：19、21：25、31：33、15：11，擋住台北伊斯特反撲，耗費2小時37分鐘開出紅盤，順利奪下隊史首勝，攻下全場最高30分的劉鴻敏坦言壓力釋放，希望團隊能繼續延續表現。

劉鴻敏今賽後獲執行教練吳冠廷盛讚是「key man」，他指出，團隊第3局、第4局面對伊斯特外援雷貝洛的進攻有點招架不住，「他一直打很高的球，那兩局在防守上我們沒有做得很好，不過第5局我們冷靜下來、互相提醒，有調整到我們要的進攻模式，能拿下這場勝利，我覺得大家都很棒。」

這場5局大戰高潮迭起，職業運動的主客場制讓現場氣氛相當熱烈，今天身為客隊球員的劉鴻敏坦言，心情有一度受到影響，「這畢竟是人家的主場，我們得分、失分的聲音完全不一樣，我有一段時間被影響到，情緒有上來，但提醒自己要冷靜下來。」

對於帶領球隊收下隊史首勝，劉鴻敏表示，團隊默契愈來愈好，身為隊長也會提醒隊友在場上要互相鼓勵，「拿下首勝也算是卸下壓力，但希望能繼續維持這樣的水準，熱身賽輸給連莊很可惜，我覺得我們應該是有實力跟他們抗衡的。」

