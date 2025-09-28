自由電子報
MLB》103億豪門恐無緣季後賽 大都會陷「史上最貴笑話」邊緣

2025/09/28 20:08

大都會若在最後一場比賽輸球將無緣季後賽，倘若贏球也得寄望紅人輸球才能晉級。（路透）大都會若在最後一場比賽輸球將無緣季後賽，倘若贏球也得寄望紅人輸球才能晉級。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟國聯外卡戰最後一張門票陷入白熱化階段，大都會今天擊敗馬林魚，但紅人同樣戰勝釀酒人，雙方戰績相同，將在球季最終戰決定誰能闖進季後賽，且若兩隊同勝同敗，因紅人具有對戰優勢將能搶下最後一席，大都會不僅得要自助，也要靠對手輸球。

尷尬的是，大都會休賽季才剛砸15年7.65億美元（約新台幣233億）簽下史上最貴的索托（Juan Soto），本季大都會團隊薪資高達3億3800萬美元（約新台幣103億）。

美媒《Essentially Sports》直言：「這是場3億3800萬的豪賭失敗。」、「老闆寇恩（Steve Cohen）認為透過破紀錄的合約與毫不手軟的支出，就能改變大都會的命運。然而實際上，球員在壓力下表現下滑，傷兵也接連出現。就連最頂尖的選手也未能承受期待。若最終無緣季後賽，批評的人將會問：寇恩帶給皇后區的是強權，還是只是誇大的假象？」

此外，廣播電台《WFAN》主持人痛批：「為什麼會發生這種事？大概是因為棒球營運總裁史登斯（David Stearns）自以為比誰都聰明吧。總教練門多薩（Carlos Mendoza）將陷入困境，但必須付出代價的，是史登斯。」

