亞錦賽》冠軍戰打完5局 台灣0：8落後日本

〔記者徐正揚／綜合報導〕2025年第31屆亞洲棒球錦標賽今晚進行冠軍戰，由台灣與日本連續4屆爭奪冠軍，台灣連續動用林盛恩、陳睦衡2名旅外投手都無法壓制日本打線，日本才打完2局就攻完兩輪，5局結束取得8：0遙遙領先。

台灣派旅美投手林盛恩先發，1局上以保送開局後連挨2支安打，才面對3人次就讓台灣以0：2落後，再面對3人次雖以三振拿到第1個出局，卻又挨2支安打再失1分，台灣派旅日投手陳睦衡接替投球，雖也用三振拿到出局數，卻連投2個保送奉送日本第4分，台灣還沒開始進攻就以0：4落後。

台灣1局下擊出2支安打攻佔得點圈但無功而返，1局下陳睦衡續投，開局連挨2支安打後被擊出高飛犧牲打，再面對2人次先投保送又挨安打，台灣再換第3任投手高偉強，先挨安打再被打高飛犧牲打再失2分，日本才打完2局就攻滿2輪，4局上再添1分把比數擴大到8：0。

台灣前5局動用4名投手都來自職棒球隊，林盛恩用25球投0.1局、被打4支安打失4分，陳睦衡用38球投1局、被打3支安打失3分、另有3次保送，高偉強用33球投2.1局、被打3支安打失1分，李致霖用13球投1局、讓日本3上3下。

日本由近藤壱来先發，即便前5局每局都都被擊出安打，卻連續5局讓台灣留下殘壘，帳面上用66球投5局、被打6支安打無失分、投出7次三振沒有保送。

亞錦賽在近20年共舉辦9屆，台灣有7次挺進冠軍戰，其中6次與日本爭冠，最大比分落敗是2005年，打完7局只差1分就被扣倒，最終撐滿9局以2：11輸日本。

