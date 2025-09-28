中職》吉力吉撈空包彈 味全龍最快明天宣告無緣季後賽

吉力吉撈鞏冠。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將今天靠洋投魔力藍繳6局失1分優質先發，加上牛棚順利守成和隊友在首局攻下的巨大2分，最終悍將就以3：1擊敗味全龍中止4連敗。

龍隊輸球，同時另一地樂天桃猿也落敗，樂天年度勝率5成22暫居第3，領先第5名的龍隊有5場勝差，明天樂天在桃園主場迎戰台鋼雄鷹，龍隊作客新莊對悍將，只要樂天贏球或龍隊輸球，龍隊就宣告連兩年無緣晉級季後賽。

請繼續往下閱讀...

此役1局上悍將靠林澤彬二壘安打和董子恩、高捷、陳真連續安打進帳2分，6局下吉力吉撈．鞏冠轟出陽春砲追回1分，本季第22轟出爐，與統一獅林安可並列全聯盟第2，累計83分打點暫居榜首。

8局上兩出局後，悍將靠池恩齊安打和王念好三壘安打增添保險分，龍隊無力追分落敗。

魔力藍先發6局用了102球，被敲5安包含1轟失1分拿下第9勝和單場MVP，本季他對龍隊先發4場全勝，對戰防禦率2.00，「抓龍」頗有心得。艾璞樂先發4局失2分苦吞本季第5敗。

值得一提的是，本季悍將對中信兄弟、統一獅、樂天的對戰成績都是6勝17敗，勝率2成61，對台鋼雄鷹、龍隊分別為12勝12敗、11勝11敗，對戰勝率都是5成。

雖然龍隊、悍將皆位居下半季和年度勝率倒數前兩名，不過今天球迷依舊踴躍入場，開出9589人的亮眼票房，這也是本季龍隊天母主場的單場最多觀眾人數紀錄。

董子恩。（記者林正堃攝）

魔力藍。（記者林正堃攝）

悍將擊敗味全。（記者林正堃攝）

曾峻岳救援成功。（記者林正堃攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法