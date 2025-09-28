中職》「統恩配球很聰明」 兄弟王牌認證

中信兄弟先發投手羅戈拿下勝投。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕中信兄弟王牌羅戈先發7局僅被敲3支安打無失分，奪下生涯新高的本季第11勝，防禦率1.87更超車後勁，獨居聯盟防禦率王，他今晚只有給對手1個得點圈打席，幾乎宰制全場，絲毫不給樂天任何機會。

樂天為突破羅戈，陳晨威4局下拚盜壘，卻被捕手陳統恩識破，在1好0壞要羅戈吊球，順利抓到跑者，瓦解樂天反攻氣焰。羅戈盛讚，陳統恩是很棒的捕手，配球也很聰明，陳晨威那次的盜壘吊球成功，順利拿到出局數，這些都是改變比賽的細節。

請繼續往下閱讀...

本季投球局數已累積154.1局，羅戈在刷新生涯最多局的情況下，在9月的4場先發繳出防禦率0的完美表現，羅戈表示，近幾場比賽都試著儘量讓自己的球數領先，拿到優勢，加上有隊友的支援，整隊一起努力，才能贏下比賽。

羅戈也說，每次知道先發要對誰，這一整週都會看他們的影片做研究，「樂天是很強的球隊，對上他們不容易，上場就盡全力把該做的事情準備好，感謝上帝讓我有好的結果。」

羅戈坐穩防禦率王，有機會拿下個人獎項，他直言，最重要還是球隊贏球、晉級季後賽，如果上帝允許拿防禦率王，「我會很開心！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法