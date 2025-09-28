自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「球隊在重建這一條路上...」 陳金鋒語重心長

2025/09/28 21:41

陳金鋒。（記者林正堃攝）陳金鋒。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將走在重建的路上，今天排出平均年齡不到25歲的「青春打線」，第1、8棒葉子霆、張洛瑀皆為27歲已是最年長，3棒王念好20歲最年輕，4棒董子恩也只有22歲，結果小兵立大功，悍將打線全場掃出13支安打，加上洋投魔力藍繳6局失1分優質先發，最終悍將就以3：1擊敗味全龍。

今天賽後悍將總教練陳金鋒表示，最近打者表現都不錯，只是穩定度的問題，可能一場會很好，接下來幾場又不好，年輕選手怎麼去學習然後去競爭位置很重要，球隊在重建這一條路上，走得會比較辛苦，必須把握這機會拿到這個位置，「如果過程中沒辦法拿到的話，當然就是下一個人的機會，這個機會都是公平的，你怎麼去爭取你的位置，過程中教練團會尋找每個位置的合適人選，如果表現好，那個位置就是你的。」

近期悍將主將張育成、范國宸、李宗賢近期下二軍休養，申皓瑋預計明天也會下二軍，鋒總說，幾名主將受傷或疲勞需要休息，申皓瑋明天可能會下二軍，他自評身體狀況沒辦法承受比賽強度。

魔力藍先發6局失1分拿下本季第9勝和單場MVP，他說，「我知道球隊一些不好的紀錄和球迷的評論，我想說的是，這支球隊大家都非常努力，尤其是這些年輕球員，每天都努力想要變得更好，再給他們一點時間，再多一點經驗，相信他們會變得更好。」

受球迷、網友「高度關注」，部分悍將球員私下透露確實受到影響，無形的壓力讓他們在場上打起來綁手綁腳，魔力藍認為，壓力也是讓他們進步的來源，可以從壓力中學習到不同的東西，今天全隊打了一場很好的比賽，這就是從壓力中學習到東西的展現。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中