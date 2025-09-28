中職》「球隊在重建這一條路上...」 陳金鋒語重心長

陳金鋒。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將走在重建的路上，今天排出平均年齡不到25歲的「青春打線」，第1、8棒葉子霆、張洛瑀皆為27歲已是最年長，3棒王念好20歲最年輕，4棒董子恩也只有22歲，結果小兵立大功，悍將打線全場掃出13支安打，加上洋投魔力藍繳6局失1分優質先發，最終悍將就以3：1擊敗味全龍。

今天賽後悍將總教練陳金鋒表示，最近打者表現都不錯，只是穩定度的問題，可能一場會很好，接下來幾場又不好，年輕選手怎麼去學習然後去競爭位置很重要，球隊在重建這一條路上，走得會比較辛苦，必須把握這機會拿到這個位置，「如果過程中沒辦法拿到的話，當然就是下一個人的機會，這個機會都是公平的，你怎麼去爭取你的位置，過程中教練團會尋找每個位置的合適人選，如果表現好，那個位置就是你的。」

請繼續往下閱讀...

近期悍將主將張育成、范國宸、李宗賢近期下二軍休養，申皓瑋預計明天也會下二軍，鋒總說，幾名主將受傷或疲勞需要休息，申皓瑋明天可能會下二軍，他自評身體狀況沒辦法承受比賽強度。

魔力藍先發6局失1分拿下本季第9勝和單場MVP，他說，「我知道球隊一些不好的紀錄和球迷的評論，我想說的是，這支球隊大家都非常努力，尤其是這些年輕球員，每天都努力想要變得更好，再給他們一點時間，再多一點經驗，相信他們會變得更好。」

受球迷、網友「高度關注」，部分悍將球員私下透露確實受到影響，無形的壓力讓他們在場上打起來綁手綁腳，魔力藍認為，壓力也是讓他們進步的來源，可以從壓力中學習到不同的東西，今天全隊打了一場很好的比賽，這就是從壓力中學習到東西的展現。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法