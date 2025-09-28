中職》悍將4洋投明年是否續留？ 鋒總強調一件事

魔力藍。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將洋投魔力藍今天先發6局只失1分拿下本季第9勝和第5次單場MVP，幫助悍將以3：1擊敗味全龍，魔力藍預計還有1場先發機會，他喊話，「希望本季能拿到兩位數勝投。」悍將是6隊當中唯一還沒有投手拿到兩位數勝投的球隊。

今天賽前為止，魔力藍對決吉力吉撈．鞏冠18次，16打數0安打，獲得2次四壞保送，完全壓制「撈哥」，魔力藍笑說，「賽前我不知道這數據。」

此役吉力吉撈在2局下首打席敲安，4局下第2打席吞K，6局下第3打席轟陽春砲，對決魔力藍終於揚眉吐氣。魔力藍說，「鞏冠是非常好的打者，對他投球不能有任何失投，第6局我投了很多變速球，想取得好結果，最終比較可惜一點，沒有把球投到好的位置，被轟出全壘打。」

評價陣中洋投，悍將總教練陳金鋒指出，力亞士和魔力藍一開始有些不習慣，可能感覺沒那麼好，後來愈丟愈好，熟悉度和表現漸入佳境，季中加盟的布坎南前幾場投得很好，但受傷後控制和續航能力都有些下滑。

本季魔力藍戰績9勝10敗，防禦率3.14，力亞士戰績7勝12敗，防禦率3.71，布坎南拿下1勝4敗，防禦率1.95，日籍投手鈴木駿輔2勝1敗，防禦率2.51。

悍將4名洋投明年球季是否續留，鋒總強調，這是明年的事情，表現不錯的洋投當然都會評估是否續留，不過要等到明年才有辦法做決定。魔力藍則說，「我當然樂意繼續效力富邦悍將，但這是商業市場，能做的就是專注在球場上。」

