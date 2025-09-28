日職》藤浪晉太郎返日首度中繼0.1局退場！ 觸身暴投四壞都來了

藤浪晉太郎。（產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日本火球男藤浪晉太郎今天在橫濱DeNA對廣島鯉魚之戰本季首度中繼登板，控球卻大爆走，僅投0.1局就退場，好在球隊在8局狂灌8分以10：2獲勝，同時衛冕軍也確保能夠以中央聯盟第2名之姿闖進季後賽。

藤浪晉太郎在今年從美國重返日職加盟衛冕軍橫濱，本季前4場比賽都是先發，前3戰都至少繳出5局還有2次優質先發，不過在9月14日登板對巨人2局被打4安掉4分後，就被下放二軍。

請繼續往下閱讀...

今天藤浪晉太郎在7下球隊2：1領先時，接替6局失1分好投的竹田祐登板，本季首度從牛棚出發，卻出現控球大爆走的情況，一開始面對林晃汰就被敲出左外野方向安打，接著再對要短打的矢野雅哉投出觸身球保送，隨後對上清水叶人暴投讓跑者上二、三壘，接著他雖三振掉清水叶人，但對佐藤啓介投出四壞保送形成滿壘，隨後橫濱就將他換下場。

接替藤浪晉太郎的坂本裕哉被中村獎成敲高飛犧牲打扳平比數，隨後讓大盛穂敲出左外野飛球才結束這個半局，不過在8局上半橫濱狂敲8支安打猛灌8分奠定勝基，以10：2擊敗廣島，確定以中央聯盟第二名晉級季後賽，首輪對巨人將保有主場優勢。

藤浪晉太郎今天上場面對4名打者只拿下1個出局數，投16球被打1支安打，送出1次三振、1次觸身球保送與1次四壞保送，失掉1分是責失分，防禦率上升到3.43。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法