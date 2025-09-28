高球》台灣名人賽最終回合 泰國瓦納史瑞昌奪冠、王偉軒第3台將最佳

王偉軒以四回合總桿低於標準桿3桿獲得季軍。 （三商名人賽大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金100萬美元（約3000萬台幣）的台灣男子職業高爾夫今年亞巡大賽「2025台灣名人賽暨第三十九屆三商杯高爾夫邀請賽」，今天進行最後一回合決賽，並列領先出發的泰國選手瓦納史瑞昌（Rattanon Wannasrichan）打出高於標準桿一桿的73桿，以4回合總桿低於標準桿5桿的283桿，一桿之微贏得冠軍及獎金20萬美元（約600萬台幣），穿上綠色冠軍夾克。

這是30歲的瓦納史瑞昌在亞巡賽的第三冠，是繼2017年的泰國公開賽拿下亞巡首冠後，去年在SJM 澳門公開賽再度奪冠，這個冠軍也使他的亞巡年度獎金排名自上周的第20驟升至第4。泰國的永查隆猜（Suradit Yongcharoenchai）揮出71桿，以四回合總桿284桿，一桿之差名列亞軍，獲獎金12萬美元。

台灣選手王偉軒未讓台灣球迷失望，打出69桿，四回合總桿低於標準桿三桿的285桿，獨居第3名，贏得獎金7萬美元。這是他繼上周在仰德TPC錦標賽並列亞軍後，再次拿下亞巡大賽前三名，而且都成為兩大賽最佳名次的台灣選手。本周的第三名也讓他的亞巡年度獎金排名自上周的第30暫升至第19。

瓦納史瑞昌雖然認為今天自己的表現不是很理想，不過他仍然靠著堅靭的意志力，耐性地一桿桿盡量在這座「非常難打」的球場保住帕及伺機抓鳥。他今天打出3鳥、4柏忌，他自第5及第6洞連抓二鳥後，拉開與阿提魯的領先差距達3桿後，其他對手極力追趕，他仍一路保持領先兩至三桿的差距，雖然永查隆猜在第16洞四桿洞，第二桿以切桿打出117碼，直接打進洞，獵下老鷹，以低於標準5桿的總桿追平，但是他在第15洞五桿洞冷靜抓鳥，再次取得領先一桿地位，而永查隆猜在第17洞吞下柏忌，因而又落後他兩桿。

瓦納史瑞昌表示，第17洞是他獲勝的關鍵洞，因為他在那一洞成功打帕，保住領先兩桿的差距，讓他最後一洞沒有太大的壓力就可以搶下冠軍。他說，拿下這個冠軍與上兩冠的感覺很不一樣，因為這座球場十分難打，此冠得來不易。

台灣選手中名次最好的王偉軒賽後表示，今天前9洞開球不太好，所幸靠短桿與推桿都救帕成功，像第2丶5洞都打下沙坑，靠一切一推救帕，只在第5洞五桿長洞順利抓下一鳥；後九洞第10洞也下沙坑，不過一記8碼沙坑救球，漂亮進洞抓鳥，第15洞五桿洞及第16洞四桿洞都靠切桿與推桿連抓二鳥，而第17洞三桿洞開球也下沙坑，第二桿切上果嶺距洞16呎，一推進洞也精采救帕。

王偉軒表示，這是他自今年初開始，與桿弟的配合默契越來越好，尤其是在推桿的判讀與準度上，逐漸有進步，自信心也越來越佳；本周首日雖然打出76桿，但是後三回合表現得都非常好，他很滿意自己的成績，尤其是今天最後一天決賽，台灣名人賽高爾夫基金會翁董事長與很多球迷都跟走為他加油，雖然會有一點壓力，但是感覺很興奮，很享受這樣的氛圍。

另外，因為這兩周他在兩項亞巡大賽都拿下好名次，讓他的亞巡獎金排名升至20名內，他說這對他幫助很大，也讓下周的他更能輕鬆地全力展現球技，爭取好成績。

泰國的瓦納史瑞昌開心親吻獎杯。 （三商名人賽大會提供）

上屆冠軍克魯格（右）為瓦納史瑞昌穿上綠夾克。 （三商名人賽大會提供）

