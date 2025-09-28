自由電子報
體育 競技運動 羽球

南韓賽》山口茜首闖決賽就奪冠！地主安洗瑩難掩失望：應該打得更好

2025/09/28 23:04

山口茜與安洗瑩。（法新社）山口茜與安洗瑩。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本好手山口茜今天在超級500系列南韓羽球公開賽女單決賽，以21：18、21：13打敗南韓世界球后安洗瑩，贏下今年第一個超級賽冠軍，他表示很開心能夠打進決賽，而且很開心能夠挑戰安洗瑩。

山口茜今年第一次打進決賽就奪冠，他在上個禮拜的中國大師賽4強，以10：21、14：21遭世界球后安洗瑩直落二淘汰，他表示自己賽前就決定要在進攻上打得更加侵略：「上次對決我試著用反擊打法但成效不佳，今天我試著打得更積極並持續進攻。」

在羽球世錦賽擊敗帶傷上陣的陳雨菲奪冠，山口茜坦言該座冠讓他能夠保持更好的心態來面對比賽：「我能夠在世錦賽表現好，我認為是因為我有著如此遠大的目標，讓我得以做好萬全的準備。我在過程當中對自己有更深的理解，所以才能夠在準備階段與投入比賽的方面改變自己，所以我很高興能有這個遠大的目標。」

本季7度闖進冠軍賽都奪下冠軍的安洗瑩，今天卻在自家主場滑鐵盧，賽後他對自己的表現感到失望：「我認為我應該繳出更好的結果，特別是有這麼多人來觀看我的比賽，但我感覺自己最終打了一場令人失望的比賽。」談到兩次交手的不同，安洗瑩指出：「上次我領先一點，但這次山口茜跟我都打出很快速的節奏，卻讓我難以跟上。」

