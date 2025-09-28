自由電子報
網球》前球王梅德維夫尋求東山再起 北京8強對決茲維列夫

2025/09/28 23:27

網球》前球王梅德維夫尋求東山再起 北京8強對決茲維列夫梅德維夫。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前世界球王梅德維夫（Daniil Medvedev）本季陷入漫漫低潮，如今尋求在中國網球公開賽東山再起，俄國第8種子已經2連勝挺進男單8強，即將與德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）爭奪4強門票。

這項男女共站、ATP500等級職業大賽正在北京進行，29歲的梅德維夫逐漸找回臨場狀態，挾著6：3、6：3橫掃西班牙對手福基納（Alejandro Davidovich Fokina），持續朝著本季首座冠軍邁進。2023年北京屈居亞軍的他，今年戰績僅29勝19負，世界排名也跌至近6年來新低18席。賽後梅德維夫直言：「也許是比賽的感覺，以及我最近一直缺乏的整體意識，我正在努力找回這些，這也是我今天感到高興的原因。」

上月美國公開賽爆冷一戰出局後，梅德維夫與執教8年的教練塞瓦拉（Gilles Cervara）分道揚鑣，目前和約翰森（Thomas Johansson ）、格茨克（Rohan Goetzke）合作，至於他與茲維列夫再度狹路相逢，雖然職業生涯對戰13勝7負佔上風，勢必有番硬仗。

