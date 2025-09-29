自由電子報
撞球》30歲生日願望成真 柯秉中第二度跳上球檯慶祝前先做這件事

2025/09/29 07:07

柯秉中奪冠後開心的高舉球桿慶祝。（取自大會官網）柯秉中奪冠後開心的高舉球桿慶祝。（取自大會官網）

〔記者許明禮／台北報導〕「天王殺手」柯秉中昨晚在越南胡志明市舉行的WPA2025年男子世界10號球錦標賽決賽，以3:1扳倒現任世界球王希臘名將卡扎基斯，繼2019年之後再度奪冠，也追平阿爾巴尼亞凱西並列史上最多冠軍。賽後，柯秉中也在柯氏撞球臉書粉絲專頁放上日前慶生的照片，並寫上，「30歲生日願望成真！」

9月18日才歡度30歲生日的柯秉中表示，當時他正在和周婕妤搭檔參加越南混雙公開賽，生日當天許下的願望就是在即將登場的世界10號球錦標賽奪冠，沒想到願望真的成真。

在獲勝那一刻，柯秉中也激動地跳上球檯慶祝奪冠，這也是最近歐美選手最流行的慶祝方式。小柯說，其實2023年他首次奪下美國公開賽冠軍時也曾跳上球檯，當時哥哥柯秉逸和弟弟柯秉漢也和他一起站上球檯，還把他高舉起來慶祝勝利，只是當時他忘了先和對手高斯特握手，這次他在跳上球檯前也特別記得要先和落敗的卡扎基斯握手。

和2019年首次奪冠比起來，柯秉中表示，雖然還是很開心，但心情沒有上次激動，畢竟那次是他生涯第一次拿到世界冠軍，當晚興奮到睡不著。在拿下第2座10號球世界冠軍後，柯秉中下一個目標鎖定9號球世錦賽冠軍，這項花式撞球歷史最悠久的賽事，目前台灣只有趙豐邦（1993、2000年）、吳珈慶（2005年）和柯秉逸（2015年）曾奪下冠軍。

柯秉中日前許下的30歲生日願望成真。（取自柯氏撞球臉書粉絲專頁）柯秉中日前許下的30歲生日願望成真。（取自柯氏撞球臉書粉絲專頁）

