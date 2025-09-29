自由電子報
體育 棒球 中職

中職》樂天女孩嘎琳應援最終戰 淚灑桃園棒球場

2025/09/29 07:11

〔記者陳志曲／台北報導〕樂天女孩嘎琳28日正式告別球場。飽受場外風波困擾的嘎琳21日時在個人社群發文，表示28日的應援將是她最後一次站上應援舞台，充滿不捨的她感謝家人粉絲朋友們的溫暖支持。溫情喊話她不會轉到別的隊伍，更強調自己是道道地地的桃園人，只會為了樂天跳舞，並表示這裡就是她心裡唯一的家，也是她最深的歸屬。

最終日應援時也是樂天桃猿的辣酷甜趴，前三局她先到自己的香香區跟粉絲互動，粉絲自製各式手拿板幫嘎琳加油打氣，高喊會等她回來。到了第七局應援時，嘎琳看著球迷們眼淚忍不住奪洭而出，邊流淚邊應援。第八局時應援團長壯壯拿起麥克風請嘎琳跟球迷說幾句話，她哽咽到說不出話來，只說出謝謝大家，最終帶著不捨的情緒步下應援舞台。

