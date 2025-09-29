日職》勵志故事終章！阪神抗癌鬥士原口文仁引退

原口文仁。（取自推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日媒報導，生涯16年全數奉獻給阪神虎、曾罹患大腸癌但成功抗癌復出的原口文仁，今年球季結束之後即將引退，選手生涯劃下句點，10月2日的例行賽面對養樂多，預計將是原口文仁的引退賽。

原口自帝京高中畢業後，於2009年選秀第6輪加入阪神，生涯多數時刻為捕手，今年33歲。本季在原先擔任代打、但發揮不順的情況下，決定引退。

原口今年一軍僅留下16打席、1安打，生涯則是563場出賽、1154打席、打擊率2成69。

原口的生涯堪稱始終與逆境相伴，早年屢受腰傷影響出賽，2012年季後，也因傷勢而被轉為育成合約。2016年，他相隔3年重返支配下球員，在時任監督金本知憲重用下，該季107場出賽、打擊率0.299、11轟、46打點。

2019年1月，是原口文仁生涯轉捩點，他被診斷出罹患大腸癌，並接受手術，不僅危及生涯，甚至可能危及生命。

然而，原口於同年6月奇蹟般復出，復出首戰代打敲出二壘安打，令球迷動容，時任監督矢野燿大也曾感動落淚。

近幾年，原口先是轉任一壘手，隨後因位置重疊之故逐漸轉任代打角色，去年底一度投身FA，最終回歸阪神，在今年一軍發揮不多的狀況下，原口決定退役，日媒報導指出，阪神球團預計擇日安排記者會。

