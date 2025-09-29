自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》勵志故事終章！阪神抗癌鬥士原口文仁引退

2025/09/29 07:13

原口文仁。（取自推特）原口文仁。（取自推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日媒報導，生涯16年全數奉獻給阪神虎、曾罹患大腸癌但成功抗癌復出的原口文仁，今年球季結束之後即將引退，選手生涯劃下句點，10月2日的例行賽面對養樂多，預計將是原口文仁的引退賽。

原口自帝京高中畢業後，於2009年選秀第6輪加入阪神，生涯多數時刻為捕手，今年33歲。本季在原先擔任代打、但發揮不順的情況下，決定引退。

原口今年一軍僅留下16打席、1安打，生涯則是563場出賽、1154打席、打擊率2成69。
原口的生涯堪稱始終與逆境相伴，早年屢受腰傷影響出賽，2012年季後，也因傷勢而被轉為育成合約。2016年，他相隔3年重返支配下球員，在時任監督金本知憲重用下，該季107場出賽、打擊率0.299、11轟、46打點。

2019年1月，是原口文仁生涯轉捩點，他被診斷出罹患大腸癌，並接受手術，不僅危及生涯，甚至可能危及生命。

然而，原口於同年6月奇蹟般復出，復出首戰代打敲出二壘安打，令球迷動容，時任監督矢野燿大也曾感動落淚。

近幾年，原口先是轉任一壘手，隨後因位置重疊之故逐漸轉任代打角色，去年底一度投身FA，最終回歸阪神，在今年一軍發揮不多的狀況下，原口決定退役，日媒報導指出，阪神球團預計擇日安排記者會。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中