體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平55轟創生涯新高！ 道奇神獸克蕭最後一舞完美奪勝

2025/09/29 07:46

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今在例行賽最終戰重返先發，他不負眾望敲出生涯新高55轟，單場3安猛打賞，率隊6：1橫掃水手，以5連勝結束例行賽。

大谷翔平首打席就掃出二壘安打，3上再度敲安，並靠著佛里曼（Freddie Freeman）全壘打回來得分。大谷7上逮中史派爾（Gabe Speier）偏高速球，轟出中外野陽春砲，本季第55轟出爐創下生涯新高，擊球初速109.5英哩、飛行距離412英呎，助隊添加保險分。

道奇例行賽最終戰砲聲隆隆，大谷翔平、佛里曼、南韓好手金慧成都敲出全壘打，終場以6：1擊敗水手。大谷全場5打數敲3安，進帳1打點、跑回2分，吞下2次三振，賽後打擊率0.282。

克蕭。（法新社）克蕭。（法新社）

將在季後引退的道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw），今天是他例行賽最後一舞，先發5.1局無失分，送出7次三振，勇奪本季第11勝、生涯第223勝，寫下完美句點。

克蕭退場後，28歲右投納克（Landon Knack）後援3.2局飆7K失1分吃完比賽，拿下本季首次救援成功。

