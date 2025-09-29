自由電子報
體育 棒球 中職

爭取冬盟在台南開賽 南市議員促速改善亞太棒球場缺失完成認證

2025/09/29 08:44

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程已於今年完工，完成亞太棒球村最後一塊拼圖。（南市府提供）台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程已於今年完工，完成亞太棒球村最後一塊拼圖。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程已於今年完工，完成亞太棒球村最後一塊拼圖，成為全國最大規模室外棒球基地，未來將提供各級國家棒球隊及國際球團移地最佳訓練基地。對於球場的一些缺失，台南市議員李宗霖要求南市府加速改善完成認證，爭取今年「亞洲冬季棒球聯盟」（冬盟）在台南開賽，延續台南的棒球熱潮。

李宗霖指出，另外，近期有球迷反映市立棒球場屋頂等設施維護問題，要求市府必須對外明確釐清維修權責歸屬，避免對市府和球團造成傷害。

南市體育局長陳良乾表示，現在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場及棒球協會勘查提到有一些缺失，包括國家訓練中心準備進駐相關程序，都在改善中。而市立棒球場目前委外由統一球團經營管理，針對屋頂修繕部分，會再和統一球團溝通解決。

李宗霖表示，中職聯盟已於今（2025）年6月底針對亞太棒球場完成檢驗，但市府至今未公開檢驗缺失內容，也並未說明改善進度與下次檢驗時程。此舉不僅讓外界無法掌握進度，更引發球迷質疑市府是否有誠意推動職棒聯盟進駐。因此，希望市府針對相關缺失，儘速發包工程改善以通過認證，並爭取今年的冬盟，甚至明年的經典賽都能在亞太棒球場舉辦。

