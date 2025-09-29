自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》載入史冊！守護者美聯中區封王 締造「史上最驚奇逆轉秀」

2025/09/29 09:13

守護者今在例行賽最終戰擊敗遊騎兵，一舉拿下美聯中區冠軍。（路透）守護者今在例行賽最終戰擊敗遊騎兵，一舉拿下美聯中區冠軍。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕守護者今在例行賽最終戰擊敗遊騎兵，一舉拿下美聯中區冠軍，也締造「史上最驚奇逆轉秀」。

雙方9局打完5：5平手，進入延長賽，10局上半遊騎兵展開攻勢，泰倫茲（Rowdy Tellez）轟出3分砲助隊超前，取得8：5領先。

但守護者反擊來得很快，10下先靠著奈勒（Bo Naylor）長打追回1分，接著哈爾平（Petey Halpin）選到保送，羅奇歐（Brayan Rocchio）揮出再見3分砲，也讓球隊拿下分區冠軍。

守護者在7月初還落後老虎多達15.5場勝差，結果他們在賽季後段強拉尾盤，打出無人可擋的氣勢，成功超車老虎登基。

自1969年實施聯盟分區以來，最大逆轉秀是1978年洋基在美東克服14場差距封王，如今守護者改寫歷史，締造「史上最驚奇逆轉秀」。

