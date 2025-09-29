自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》大聯盟季後賽週三開戰 先來看玩法

2025/09/29 08:47

大聯盟季後賽週三開戰。（美聯社）大聯盟季後賽週三開戰。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟30隊今天（29日）打完最後15場例行賽後，本季戰績正式底定，共有12支球隊能夠進入台灣時間週三（10月1日）開打的季後賽，由3戰2勝制的外卡系列賽揭開序幕，而後歷經5戰3勝制的分區系列賽、7戰4勝制的聯盟冠軍賽，10月25日起進入最終7戰4勝制的世界大賽舞台。

大聯盟季後賽自2022年起實施現行新制，不但從原本10隊增至12隊能打季後賽，也取消一戰定生死的外卡驟死戰，讓排名前3名的外卡球隊都能晉級，且勝率最低的分區冠軍還要加入季後賽第1輪外卡系列賽，讓球迷有更多高張力賽事可以欣賞。

大聯盟分成美聯、國聯兩個聯盟，且各有東區、中區和西區3個分區球隊，在兩聯盟各分區封王的球隊會依戰績名列第1、 第2、第3種子，而外卡球隊也依戰績排序為第4、第5和第6種子。舉例來說，大谷翔平領軍的道奇今年雖在國聯西區封王，但全年戰績排在國聯中區冠軍釀酒人、東區冠軍費城人之後，因此名列國聯第3種子，也因此在週三開打的外卡系列賽中，道奇就必須和搶下第3張外卡的紅人交手，不能像第1、第2種子能在首輪輪空。

值得一提的是，國聯最後一張外卡在今天才底定，紅人以2：4不敵釀酒人，大都會也以0：4遭馬林魚完封，兩隊都輸球且戰績相同的情況下，因紅人取得對大都會的對戰優勢而搶下外卡迎戰道奇，而另一場外卡系列賽則由第4種子小熊和第5種子教士交手。外卡系列賽由戰績較好球隊取得全部主場，因此若3戰都需進行，兩組對戰組合就分別在道奇主場和小熊主場進行。

美聯方面，藍鳥和洋基在今天最後一戰都贏球，在雙方戰績相同且藍鳥對洋基具對戰優勢下，由藍鳥站上美聯東區王座的第1種子位置，和第2種子的美聯西區冠軍水手在季後賽首輪輪空，而站上美聯中區冠軍的守護者則需在首輪迎戰第6種子老虎，第4種子和第5種子分為洋基和紅襪，在首輪就將於洋基主場進行刺激的世仇基襪戰。

道奇若能在外卡系列賽出線，就將在10月5日起和費城人進行5戰3勝的國聯分區系列賽，戰績較好的費城人則有3場主場優勢，另一組則由釀酒人和小熊、教士出線球隊交手，而美聯分區系列賽也在同一天開打，規則亦同。聯盟冠軍賽和世界大賽都是7戰4勝制，今年美聯冠軍賽訂10月13日開打，國聯冠軍賽則為10月14日，世界大賽若要打到第7戰，則會戰到台灣時間11月2日才知哪一隊能捧回冠軍。

