體育 棒球 中職

中職》下半季亮M3 中信兄弟最快週三在新莊城堡拋彩帶

2025/09/29 08:45

兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟在剛結束的天王山系列賽連勝樂天桃猿後，下半季和全年戰績的魔術數字皆亮起M3，今天（29日）雖是週一但適逢教師節連假，兄弟回到洲際主場大戰統一獅，若今晚贏球全年第1的魔術數字將減至M1，而若另一地樂天桃猿在桃園主場輸球，也將助攻兄弟下半季封王魔術數字減至M1，最快週三（10月1日）就會在新莊城堡拋下黃色彩帶。

中職例行賽進入尾聲，下半季冠軍最快也將在本週三揭曉，兄弟近期拉出4連勝後，在連假最後一天帶著高昂士氣回到洲際球場，若能延續連勝氣勢，就有機會在週三作客新莊迎戰富邦悍將時確定封王。10月1日之戰是場次編號216的保留比賽，雙方已打完1局，原本兄弟先發投手為黃博多，但他已在9月14日下二軍且並後續並無出賽紀錄，因此兄弟在這場「可能的封王戰」勢必會換投，可能人選之一是之前降二軍調整的鄭浩均，投手教練王建民先前已表明，在球隊有機會晉季後賽之前，一定會安排他實戰登板。

只是相形之下，富邦悍將顯得更加悲情，不但今年已是富邦集團自2017年以悍將之姿入主中職以來連9年未打入季後賽，還可能要在自家主場見證另一金控集團對手拋下黃色彩帶。在本週賽事開打前，悍將本季已累計74敗，距離2012年興農單季77敗的史上最多紀錄只差3場，而兄弟若封王，則將收下隊史第20座季冠軍。

