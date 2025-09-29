NBA》補強來了！勇士網羅資深長人哈佛德、後衛莫爾頓

哈佛德。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年休賽季動作不多的勇士，總算在開季前有一番作為，ESPN記者查拉尼亞（ Shams Charania ）指出，勇士和前塞爾提克長人哈佛德（Al Horford）達成協議將簽下多年合約，另外也找回後衛莫爾頓（De'Anthony Melton）。

39歲的哈佛德在2024年曾幫助塞爾提克拿下總冠軍，即便年紀增長，他在上季場均貢獻9分、6.2籃板、2.1助攻。先前他曾出現在勇士「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）所舉辦的訓練營，動向也備受關注，今天外媒指出，他已和勇士達成協議，將會簽下一張多年合約，只是目前卡在勇士仍和庫明加（Jonathan Kuminga）在協商續約中，得等庫明加的合約確定後，哈佛德的合約細節才能定案，但他預計會是勇士新賽季先發中鋒。

27歲莫爾頓曾在2024-25賽季加入勇士，但僅出賽6場就出現左膝前十字韌帶撕裂，後來被交易，上季場均數據仍有10.3分、3.3籃板，三分球命中率37.1%。不過，他的情況和哈佛德一樣，都得等庫明加的續約處理好後，球團才會一併宣布相關合約細節。

