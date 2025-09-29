自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》補強來了！勇士網羅資深長人哈佛德、後衛莫爾頓

2025/09/29 09:35

哈佛德。（資料照，路透）哈佛德。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年休賽季動作不多的勇士，總算在開季前有一番作為，ESPN記者查拉尼亞（ Shams Charania ）指出，勇士和前塞爾提克長人哈佛德（Al Horford）達成協議將簽下多年合約，另外也找回後衛莫爾頓（De'Anthony Melton）。

39歲的哈佛德在2024年曾幫助塞爾提克拿下總冠軍，即便年紀增長，他在上季場均貢獻9分、6.2籃板、2.1助攻。先前他曾出現在勇士「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）所舉辦的訓練營，動向也備受關注，今天外媒指出，他已和勇士達成協議，將會簽下一張多年合約，只是目前卡在勇士仍和庫明加（Jonathan Kuminga）在協商續約中，得等庫明加的合約確定後，哈佛德的合約細節才能定案，但他預計會是勇士新賽季先發中鋒。

27歲莫爾頓曾在2024-25賽季加入勇士，但僅出賽6場就出現左膝前十字韌帶撕裂，後來被交易，上季場均數據仍有10.3分、3.3籃板，三分球命中率37.1%。不過，他的情況和哈佛德一樣，都得等庫明加的續約處理好後，球團才會一併宣布相關合約細節。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中