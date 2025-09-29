自由電子報
MLB》馬林魚「助攻」送紅人進季後賽 球團逗趣發文：魚是好朋友，不是食物

2025/09/29 10:37

紅人挺進季後賽。（美聯社）紅人挺進季後賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天迎來例行賽最終日，力拚搶下國聯最後一張外卡名額的紅人，靠著馬林魚在主場擊敗大都會，順利挺進外卡系列賽，也讓紅人球團在社群媒體X（前Twitter）逗趣發文感謝馬林魚。

紅人在今天的比賽，只要擊敗聯盟戰績最佳的釀酒人，或者馬林魚在主場力退大都會都能晉級季後賽，然而雖然紅人以2：4不敵對手，但馬林魚靠著4局下半灌進4分，以4：0完封大都會，使得戰績同為83勝79敗，並靠著對戰成績的優勢，最終仍由紅人拿下門票。

紅人最後順利挺進季後賽，也讓球團在X上放出有趣貼文，並引用知名動畫《海底總動員》中的台詞：「魚是好朋友，不是食物（FISH ARE FRIENDS NOT FOOD）」，感謝馬林魚淘汰同樣也在角逐季後賽資格的大都會。

不像大聯盟多支球隊有眾多球星加持，紅人本季依舊在例行賽有的表現，根據《OptaSTATS》指出，紅人成為大聯盟史上首支沒有打者有超過.270的打擊率（達成規定打席數的前提下）、沒有打者轟出至少25轟、沒有投手單季拿下15勝、也沒有投手送出超過200次奪三振，並在非縮水賽季還能進入季後賽的球隊。

大聯盟將在台灣時間10月起進行季後賽，1日率先登場的是5戰3勝制的外卡系列賽，紅人將對上強敵道奇，力拚前進分區系列賽。

