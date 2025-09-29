自由電子報
體育 競技運動 高球

萊德盃》美國隊大反攻失敗！歐洲隊衛冕成功也是睽違13年的客場勝

2025/09/29 10:46

歐洲隊衛冕成功。（法新社）歐洲隊衛冕成功。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025萊德盃今進行最後一日賽程，美國隊雖在最後一天狂拿8.5分，但仍難填平前兩天落後，最終歐洲隊仍以15：13抱回萊德盃。

兩年一度由美國、歐洲球星對決的萊德盃本週在美國紐約貝斯佩奇黑球場開打，歐洲隊前兩日表現勢如破竹，兩天打完取得11.5：4.5的大幅領先。

最後一日原本共有12場的個人賽，但挪威選手霍夫蘭（Viktor Hovland）因為頸部傷勢加劇，最後一日確定無法出賽，而原定他和美國英格利許（Harris English）的比賽取消，雙方以平手做收，可各拿0.5分，形成歐洲隊以12：5領先。

美國隊在前2日打完以7分大幅落後，但最後一日個人賽，全隊將士用命，楊恩（Cameron Young）打頭陣先擊敗羅斯（Justin Rose），接著湯瑪斯（Justin Thomas）力退弗利伍德（Tommy Fleetwood），美國隊連拿2分，而雪佛勒（Scottie Scheffler）接連擊敗北愛爾蘭好手麥克羅伊（Rory McIlroy）、拉姆（Jon Rahm），美國隊在今天個人賽一共贏下6場，另有5場平手，一口氣進帳8.5分。

歐洲隊今天唯一勝場是由瑞典好手艾伯格（Ludvig Aberg）以贏兩洞剩1洞擊敗美國康特利（Patrick Cantlay），加上另外5場平手的比賽，歐洲隊今天進帳3.5分，最終仍以15：13擊敗美國隊，自2012年後再度於客場美國捧起萊德盃。

