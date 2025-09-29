MLB》轉戰勇士連4年全勤！重砲歐森連782場出賽寫下超狂紀錄

歐森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星重砲歐森（Matt Olson）近幾年為勇士立下許多功勞，且從運動家轉隊至今的他更是1場比賽都未缺席過，寫下大聯盟的超狂紀錄。

2022年球季前，勇士當時面臨當家球星佛里曼（Freddie Freeman）的離隊，選擇用4名新秀與運動家換來歐森，來到亞特蘭大後也持續展現長程砲火，其中在2023年繳出.283/.389/.604的打擊三圍，OPS+高達164，敲出大聯盟最多的54轟與139分打點，該年票選進入明星賽外，還奪下銀棒獎以及MVP票選第4的殊榮，繳出生涯最優異的成績。

除此之外，歐森能繳出穩定的表現，也要歸功於健康的身體，大聯盟生涯僅在2019年季初時，因右手動手術進入傷兵名單，直到5月份才回到賽場，甚至轉到勇士之後更是1場都沒缺席，連續4年都打滿了162場例行賽，並從美國時間2021年的5月2日起，達成連續782場出賽，寫下大聯盟史上第12長的紀錄，最高紀錄是1982年到1998年的名人堂球星小瑞普肯（Cal Ripken Jr.），累計高達2632場。

歐森今年也打出優異的賽季，打擊三圍.272/.366/.484，外帶29轟與95分打點，不過球隊戰績76勝86敗並不理想，無法前進季後賽。

