MLB》洋基「法官」打擊三圍傲視全大聯盟！例行賽投打獎項出爐

賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽今天正式結束，各個打擊與投手的成績獎項也隨之出爐，其中洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge）在打擊三圍數據（打擊率、上壘率與長打率）於大聯盟名列前茅，風光奪下打擊王。

賈吉今年以.331打擊率豪奪打擊王，並外帶多達53發全壘打，成為暨1956年曼托（Mickey Mantle，52轟）與1938年福克斯（Jimmie Foxx，50轟）後，再度出現單季至少50轟的打擊王。除此之外，賈吉的上壘率（.457）與長打率（.688）也位居大聯盟首位，成為自從1961年擴編時代後第5位打擊三圍數據（打擊率、上壘率與長打率）皆在大聯盟排名第1的球員。

國聯部分，打擊王由費城人球星透納（Trea Turner）獲得，不過僅打出.304的打擊率，打破關恩（Tony Gwynn）寫下國聯史上新低，他當時在1988年以打擊率.313拿下國聯打擊王，而大聯盟史上打擊率最低的打擊王得主為1968年的雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski），打擊率只有.301，成為美聯打擊王得主。

例行賽中持續爭奪的全壘打王，最終美聯由敲出60轟的水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）獲得，同時也是本季大聯盟的全壘打王，國聯則是費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），今年轟出56發全壘打。

美聯盜壘王由49盜的光芒卡巴列羅（José Caballero）拿下2連霸，國聯部分則是索托以及海盜克魯茲（Oneil Cruz），皆跑出38次盜壘成功。

投手部分，洋基王牌左投佛里德（Max Fried）以19勝拿下美聯以及大聯盟的勝投王，國聯部分則是拿下17勝的釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta）。

海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）以1.97的防禦率拿下國聯防禦率王，成為繼2022年的韋蘭德（Justin Verlander）後，再度出現整季能將防禦率壓在2以下的先發投手，美聯部分則是老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）連兩年獲得，ERA為2.21。

紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）以高達255次奪三振領銜美聯，巨人王牌強投韋伯（Logan Webb）則以224K拿下國聯三振王。皇家終結者艾斯特維茲（Carlos Estévez）以42次救援成功拿下美聯救援王，國聯救援王則是以40次拿下的教士守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）。

史基斯。（資料照，路透）

